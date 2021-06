MIŠEL I KRISTIJAN OČI U OČI: Gvozdenović iskoristio priliku da SASPE nekadašnjem prijatelju sve u lice, MILJANA se odmah umešala!

Mišel Gvozdenović ovonedeljni je vođa u rijalitiju Zadruga, a ne red je došlo da raspodeli budžet. Velika rasprava započela je kada je trebalo da dodeli budžet Kristijanu Goluboviću, sa kojim nije u prijateljskim odnosima kao na početku ove sezone rijalitija.

foto: Printscreen/Pink

- Sledeći veliki su za Kristijana i Čorbu. Šta bih rekao... Oni su dve osobe koje su mi značile najviše u kući, spavali smo, jeli, živeli zajedno, raspravljali se. Imali lepe, ali i ružne trenutke. Došlo je do svađe, rasprave, naročito sa Kristijanom. Bilo je dosta uvreda, omalovažavanja sa Kristijanove strane. Ne mogu da skapiram i ne ide mi u glavu, da pored onakvog druženja i onoliko provedenog vreme, da mi po drugi put vređaš porodicu, pljuneš tri puta - krenuo je Mišel.

- Rešićemo na sudu, tvoj brat me je tužio za uvredu časti. Raspravićemo kao ljudi to civilizovano. To moja braća ne rade, mi rešavamo sve sami - odgovorio je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

- Ja to ne znam, ali moraš da shvatiš i njegovu stranu. Jako si me ponizio, uvredio... Šta god da si mi zamerio, nije trebalo tako da uradiš, ali ja ne mogu da te menjam - odogovorio je pevač.

- Mi smo u lošim odnosima, ali ja ću uvek da se pojavim kada ti nešto treba. Hvala ti za veliki budžet. To su moja g*vna koja ja jedem. Za tvoje mane ću uvek isto da kažem. Ti si se iskompleksirao, kao i ova mala (Kristina), što priča da sam joj gospodar. Posle pet meseci ja čujem da pričaš ljudima: "Ne može meni ni Kristijan da kaže"... Što se nisi tako k*rčio Tomoviću i Caru? - pitao je Golubović.

foto: Printscreen/Pink

- A ti vređaš ljude iz poštovanja? - pitala je Miljana, pa se Kristijan posvađao sa njom.

- Ti si mu prva pričala da je peder. Ja u svađi kažem svašta što ne mislim, a ovo smeće (Miljana)... Klošarka sada tebe brani. Gutačica sp*rme, iz čaše pije sp*rmu Kristijana Golubovića. Kako se zove sp*rma i kola? Bambuščinu si popila - uzvratio je Golubović, a zatim je Mišel nastavio da obrazlaže.

foto: Printscreen/Pink

- Dragana je pomenula u svađi tebe kao zaštitnika, zato sam to rekao da ne može ni Kristijan da mi kaže! Smatram da ne treba jedno drugog da vređamo, da produbljujemo frku. Najteže mi je palo kada si mi vređao porodicu. Povredilo me je kada si rekao da nigde neću pevatzi, raditi - zaključio je pevač.

