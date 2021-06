MILJANA ZAPENILA NA MIŠELA ZBOG KRISTIJANA: Govorio ti je da SMRDIŠ, pljunuo te, vređao ti porodicu, a sa mnom si na KRV I NOŽ!

Miljana Kulić javila se da prokomentariše podelu budžeta od Mišela Gvozdenovića.

Kulićeva se prisetila svih poniženja koje je Kristijan Golubović izgovorio Mišelu, a ipak dobio veliki budžet.

foto: Printscreen

"To ponižavanje, govorio mu je da smrdi, sve i svašta i daje mu veliki budžet i ima poštovanje prema njemu. Kaže kako ne želi da se vraća na to i spusti loptu. Sa mnom slučaj ne zastareva, priča šta je bilo od moje 16, 17. godine", komentarisala je Miljana

"Ja sam pokazao da sam čovek", odgovorio je Mišel.

"Što meni nisi pokazao?", upitala je Kulićeva.

foto: Printscreen

"Zato što sa Miljanom imam problem 10 godina", ogovorio je pevač.

"Pljunuo te je i vređao porodicu, a njemu veliki budžet. A sa mnom od početka na krv i nož, pominješ nekih 10 godina, a ja 6 godina u rijalitiju. Govoriš da te mrzim, a ja pokušavam da spustim loptu. To što ti pominješ da bi mi se svetio preko hrane, to nije normalno! Ja se uznemirim kad te vređa kao da mene vređa! Ocrnjuješ me i pljuješ, a ovo što se dogodilo pre dva meseca zaboravljaš", pričala je Miljana.

"Ko bi znao za tebe da nisi proganjala pevače?", upitao je Mišel.

"Od sebe pravim budalu, a od njega žrtvu", dodala je Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.