ŠA NIKAD NIJE BIO VERAN IVANI?! Jelena ga skroz razotkrila, sve mu sasula u LICE, a reper se još i BRECA na bivšu

Jelena Batos je nastavila da ispituje Nenada Aleksića Ša o njegovom životu, ali i braku, pa je otkrila i detalje koje samo ona zna.

- Nisi bio srećan, ali nisi ni bio nesrećan, i to je sve normalno u braku. Ali ja nisam znala da nju varaš, to je toliko fuj. I to da ti nju šalješ kući... - pričala je Jelena.

- Ko je tebi to rekao? - pitao je Ša.

- Nije to meni samo rečeno, to postoji van - rekla je Jelena.

- I uđeš ovde, zaljubiš se u klinku od dvadeset godina, taj stari život ostaviš i ponašaš se kao klinac. A na to sve, izađu i tvoje prevare, zamisli kako je njoj. Druga bi ti došla i bacala ti bombe. Sa Ivanom nisi video svoje greške, a sa Tarom suprotno - nastavila je Jelena.

- Odakle pravo njoj da bilo šta priča? - brecnuo se Ša.

- Slušaš šta tebi pričam! Varanje, ti si se vratio u dvadesete, ti nisi više onaj -oženjeni Nenad, i ti se ljutiš kako je ona reagovala! Kakav crni dogovor! - rekla je Jelena.

- I šta treba da uradim sad? Možda je postojala sujeta. Čim sam se ja zaljubio i zavoleo osobu... Ako se gase emocije prema jednoj osobi, a kakva energija kad je ušla Tara, ja to ne mogu da objasnim - govorio je Ša.

- Faktički Nenade, ti nisi bio spreman za brak - konstantovala je Jelena.

- Terao sam od sebe nekoga ko ti želi dobro. Od početka, jer nisam navikao da mi neko želi dobro. Ja sam uvek govorio da nisam osoba za nju, jer je ona za totalni mir, a mene radi haos - nastavio je da priča Ša.

- I što si je onda varao? Znaš ti koliko mi je bilo drago kad sam čula da si se oženio - pričala je Jelena.

foto: Printscreen

kurir.rs

Bonus video:

00:13 BRENINA SNAJKA I IVANA ALEKSIĆ U SMELIM HALJINAMA U PROVODU! Obukle miniće, pa zapevale uz pesmu Sandrine SVEKRVE!