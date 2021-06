TARA SE VRAĆA U ZADRUGU?! Simova ulazi da bi izbegla kaznu od 50.000 €, a za Ša ima poseban PLAN, ŠOK OBRT!

Tara Simov otkrila je da planira da oprosti ljubavniku Nenadu Aleksiću Ša i da nakon rijalitija nastave život zajedno.

"Sa Nenadom ću započeti novi život! Anja mi je prenela poruke od Ša, znam da me voli i da želi da ga sačekam kada bude izlazio. Iskreno, ne znam ko je ova Jelena, ali sam primetila da mnogo laže. Nikada me nije kontaktirala, niti mi je nudila smeštaj. Vidim da pokušava da ga obrlati protiv mene, ali neka samo pokušava", rekla je Simova koja se uskoro vraća za Beograd.

"Dolazim u Beograd, boraviću kod drugarice dok on ne izđe, a onda ćemo zajendo da nađemo stan za nas dvoje. To što ga roditelji ne podržavaju me uopšte ne zanima", istakla je Tara.

Kako se navodi, ona dolazi u Beograd vraća jer ulazi ponovo u "Zadrugu" kako bi izbegla kaznu od 50.000 evra, a ujedno će se i pomiriti sa reperom.

