POPRAVI SE, PUSTI ME DA ŽIVIM! Janjuš očitao lekciju Maji, ona se sklupčala ispred njega, pa kroz SUZE govorila: IZVINI, VOLIM TE!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su se nakon incidenta, suočili u pušionici, a košarkaš je pričao i vikao, dok je Maja više ćutala.

- Majo, nemoj da lažeš više! Ni mene ni sve ovde - govorio je Janjuš.

- Nesrećna sam - plakala je Maja.

- A ja sam srećan s tobom? Nemoj da me maltretiraš bre! - nastavio je Janjuš.

- Ne mogu da te trpim više, idi se leči. Hoćeš da ti popuštam jer psihički nisi dobro? Oboleo sam od tebe, mrštiš mi se, sram te bilo. Nemam više strpljenja! - nastavio je Janjuš.

- Izvini! Dobro, jasno mi je, pogrešila sam, popraviću se - rekla je Maja.

- Popravi se, ali me pusti da živim. Ti sama sebi nećeš pomoći, ne znam kako možeš da me gledaš i lažeš. moramo da završimo odnos - rekao je on.

- Ja tebe volim! Izvini! Ne mogu bez tebe - plakala je ona.

- Ja ne znam kako ću da izdržim, trebalo je da odem. Ostavi me na miru, ne mogu da dođem sebi - kukao je Janjuš.

- Neću da te ostavim na miru - inatila se Maja.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:07 LJUPKA, IMAŠ TELO BOGINJE: Pevačica vredno radi na TOP liniji, otišla u teretanu i omamila sve SNIMKOM U VRUĆIM HELANKAMA! (VIDEO)