FRAN UHVATIO ZMIJU U ZADRUZI! Pujas ju je ŠČEPAO GOLIM RUKAMA i pokazao koliko je HRABAR, njegovi cimeri IZBEZUMLJENI! (VIDEO)

Fran Pujas je poznat po tome da je već jednom na imanju Zadruge pokazao hrabrost kada je pre par meseci uhvatio vodenu zmiju.

foto: Printscreen/Zadruga

On je i danas uradio isto. On je danas pokraj bazena uhvatio zmiju dok ga je gledala Nataša Radan. Tom prilikom je on uhvatio zmiju za vrat i tako je nosio po imanju.

- Jao kako je lepa, ja ne verujem - govorio je Fran.

Inače, Fran Pujas je u rijaliti prgram ušao sa svojom devojkom Paulom Hublin. Njihova veza je bila turbulentna otpočetka, a sada su uplovili u mirnu luku i ponovo su zajedno.

Nedavno su bili intimni u spavaćoj sobi, pa su pred svima razmenjivali nežnosti.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

