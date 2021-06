ŠA SAZNAO DA JE ZVANIČNO RAZVEDEN OD IVANE, PA USLEDIO ŠOK! Reper dobio papire za Tarinu kaznu, evo da li će on PLATITI 50.000 €!

Nenad Aleksić Ša obavio je razgovor sa Drvetom mudrosti, a pri dolasku odmah se požalio da mu nedostaje Tara Simov sa kojom je prevario bivšu suprugu Ivanu Aleksić.

- Kao od prvog dana se osećam, teško mi je isto, šta da radim, to je onako najiskrenije - rekao je Ša.

foto: Pritnscreen

- Kako se boriš sa tim što se zadrugari svakodnevno napadaju?

- Nije lako, neki čisto zbog programa, jer su oni pametni i znaju šta je za mene dobro, pa osuđuju Taru, a sad kada je otišla je osuđuju. Ali ima i dobronamernih ljudi, ali nije lako biti sam u celoj priči. Ali ne mogu da mi promene mišljenje, nema šanse i da mi ubace u glavu da izustim nešto što ne mislim - rekao je reper.

- Na koga misliš?

- Dosta devojaka u kući su se družile sa njom, zbog cigara, zbog hrane, da se očisti ono, ili ovo, ne znam koliko se to videlo, tako da je pola devojaka nosilo njenu garderobu, a sada svi imaju neku njenu tajnu da otkriju i kao odjednom svi ustaju i govore neke njene tajne, akoi si nekome drug i drugarica ne govore se te stvari! Ne iznose se te stvari! Malo su dodali gas, to mi se ne sviđa. Ali ja sam navikao, to je tako, ljudi to rade ovde! Šta da radim... - rekao je Aleksić.

- Ti zapravo misliš da oni vole Taru, ali sada gvore protiv nje samo zbog rijalitija?

- Ne vole je, nego su se pravili da je vole, zbog neke koriste, ono lažno druženje, ja jednostavno ne mogu da se družim sa svima, jer znam da se druže zbog interesa ili zbog irjalitija, prvo mi je bilo čudno kada su ljudi govorili na početku da ovde ne možeš da stekneš prave prijatelje, u suštini svako će ovde da te proda ili da izmisli nešto što bi prozurokovalo da se ti iznerviraš, ali mislim da to nisu ni bili pravi prijatelji. Pravile su se da su dobre, kada su izašle pokazale su kakve su i ko su - izjavio je reper.

foto: Pritnscreen

- Kakvi su tvoji planovi sa Tarom?

- Ja bih voleo da sve bude okej, da probamo napolju da budemo bolji nego ovde, ja verujem u to. E sada, Bože moj, kada izađem, videćemo šta i kako. Ja se nadam da će sve biti okej, iskreno bih voleo, sada ljudima ja delujem ovde lud, Erminine priče da mi treba pomoć, znam da nisam lud, ali to što osećam prema Tari osećam i to je to i nadam se najboljem, ja sam uvek za ljubav - izjavio je Ša.

- Nenade, pričao si o tome da želiš da snosiš odgovornost Tarine diskvalifikacije, da li još uvek ostaješ pri toj odluci?

- Naredno da sam pri toj odluci, voleo bih da pričam o tome, ako dobijem šansu, bilo bi super! Ja stojim iza svojih reči uvek

- E ovako, želim da ti čestitam, od juče si zvanično razveden! - reklo je Drvo.

- Stvarno? Znači, to je to? Od juče nisam više u braku?! Hvala na obaveštenju, to je to - rekao je reper.

foto: Printscreen

- Rekao si da ti treba papir da ćeš snositi Tarinu kaznu, papir ćeš sada dobiti, ukoliko želiš potpiši ga? - izjavilo je Drvo.

- Dobro, to je to, samo da pročitam, gde je ovo, šta i kako - ispričao je Nenad.

Nakon što je pročitao papir, Ša je potpisao ugovor u kom govori da će platiti Tarinu kaznu zbog diskvalifikacije sa osmehom na licu.

- Sada slobodno mogu da kažem živela ljubav - reklo je Drvo.

- Ja stojim iza svojih reči, neka misle ljudi da sam lud, ne mogu protiv sebe i to je to! - rekao je reper.

Kurir.rs/I.B.

