ŠA KUPIO TARU ZA 50 SOMA! Kija i Ivana Šašić URNISALE repera zbog njegove odluke, on besneo po Zadruzu: URLAO I PSOVAO BIVŠU! FOTO

Nakon što je Nenad Aleksić Ša odlučio da plati dug od 50 hiljada evra umesto Tare Simov, na društvenim mrežama je nastao haos.

Prva se na svom Tviter nalogu oglasila Kristina Kija Kockar, koja je imala burnu reakciju na aktuelnu temu u najbgledanijem rijalitiju.

- Hahahha ovak će da potpiše za Tarinu kaznu, hahaha umirem hahaha vrhunski - napisala je Kija.

Odmah nakon Kije oglasila se i bivša zadrugarka, pevačica Ivana Šašić, koja je takođe imala sličnu reakciju, koja je privukla veliku pažnju javnosti:

- Nenad Aleksić Ša kupio Taru za 50 soma. Ima se, može se - napisala je Ivana.

Inače, Nenad Aleksić Ša nastavio je da se hvali zadrugarima da nje prihvatio dug Tare Simov, ali i zvaničnim razvodom od Ivane Aleksić.

- Da nisi to uradio, ljudi bi posumnjali da je ne voliš! Ona ako slaže, ona je slagala sebe, a ne tebe - izjavio je Mića.

- Brate, jesam li ja došao svojevoljno ovde, je l' ja radim ovde? Radim, moja stvar je gde ću ja sa svojim parama. Ja i kada izađem, ja imam, ja njoj kažem, šta da nisam ušao ovde, opet ne bih zaradio te pare, ne bih imao te pare - izjavio je reper.

- Prestani da radiš gluposti, jer to košta! Ovo treba da je prati, kao lekcija da ne uradi takve stvari više - izjavila je Jelena.

- Ta lekcija je mnogo skupa, za nekog ko je mnogo mlad! Ja da sam imao takvu lekciju, ja ne bih bio živ! Ne podržavam ponašanje, nego ja mislim da tako treba, to je moje, to je moja glava, moje telo, moje ruke, moj mozak, moje oči, moj nos! - poručio je reper.

- Ti si iz dobre namere došla ovde, ti si došla da njemu pomogneš, ne da on ostavi Taru, nego da bude on, da ti nisi došla, Tara se ne bi osetila ugroženom, ne bi imala potrebu da pošalje balone, do balona, Ša je bio moguć da se sam sa sobom vrati na pravi put, onda su stigli baloni i otišlo je sve - rekla je Sandra.

- Ali vi ste te balone dogovorili i pre mog ulaska, Milan je sam pomenuo! Moraš da shvatiš mišljenje naroda - izjavila je Jelena.

- I da nije sve kako ja osećam, ne zanima me, mogu svi da kažu da sam ludak, nula posto me zanima. Jednom shvatite, drugačiji sam od nekih ljudi! Znaš kad je nešto šablonski, ja sam drugačiji! Ti meni ovde jedina unosiš nemir ovde! Ljiljana! Ti si laž u mom životu! - odbrusio je Ša i uporedio Jelenu sa majkom.

- Ja sam ti kao mama, ja sam ti istina! Je l' tako kažeš i svojoj mami? - poručila je Jelena.

- Da, isto, posvađamo se, i šta je uradila od svog života? Iskrivila se, namučila se! Ženo, ne podnosim te! - rekao je Aleksić.

