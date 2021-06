BOLJE DA SI DAO SIROMAŠNOJ DECI, NEGO NJOJ! Cimeri ogorčeni na Ša jer je prihvatio Tarin DUG, Nadica mu očitala lekciju! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša potpisao je kaznu Tare Simov kako bi ona izbegla plaćanje.

Zadrugari su ostali u šoku nakon što su saznali za to, a najžešća je bila Nadica Željković.

- Ti si rekao da prvo treba da vidiš kako sve stojite, ali iskreno ti kažem, to je Bože me sačuvaj, to su tvoje pare, ali... Svako bira kako će u životu da radi - izjavila je Sanja.

- To je kao da dete polupa telefon, pazi ovo, i ja kažem detetu da pošto nije znao da čuva, da će pozajmiti moj da koristi, pa će morati da pozajmljuje od mene, kada ne budem ja koristila! Baš ti koji nisi imao ništa, treba da znaš najbolje - izjavila je Jelena.

foto: Printscreen

- Meni niko nije bio tu, da mi pruži ruku, zato ja znam kako je to! Ona ovako ima miran san - pravdao se reper.

- Je l' se hrani od mirnog sna? - upitala je Jelena.

- Isto bih uradio i napolju! - dodao je reper.

- Ja se osećam da i njoj, i Kiji treba da uputim izvinjenje! Slušajte me! Ako sam ja dužan da kažem Vama i Kiji, jer sam je upleo u svađu, ne tražim da mi oprostite, to izvini za uvrede, ali ono što smo se svađale, ne mislim da ste u pravu, ali izvinite što sam Vašu majku i Vas uvredio! Da li će meni žena da oprosti ili ne, to je njeno! - pravdao se Ša.

foto: Printscreen

- Ti si u prednosti za sebe, pusti ti Kiju i mene - odbrusila je Nadica.

- Olakšao si se za 5 konja! Svaka čast, majke mi! Dajem ti obećanje, ako bude to top, ja dolazim da ti pevam! Kao gost ću ti otpevati 50 pesama, a kao pevač 100! - bio je ironičan Mišel.

- Bolje da si dao taj novac deci koja su siromašna, nego za to! Ako već hoće da uradi humano delo - poručila je Aleksandra.

- Da sam to hteo, ja sam to radio, stvorio bih sliku o sebi takvu! - kukao je Ša.