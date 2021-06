ŠA POČEO DA PROSLAVLJA RAZVOD U ZADRUZI! Zadrugari ga NAJOŠTRIJE osudili: Mogu da zamislim kako je tvojim roditeljima i IVANI!

Zadrugari i dalje komentarišu šokantan potez Nenada Aleksića Ša i pokušavaju da mu otvore oči, ali on i dalje ne popušta. Miljana Kulić poručila mu je da će shvatiti svoju grešku kad izađe i da će zažaliti što je Tari Simov platio kaznu:

- Hoćeš da me vređaš opet? Miljana, šta je sa tobom? - pitao je Ša.

- Ti nisi normalan, majke mi - rekla mu je Miljana.

- Da li si se ti zadužila ovde nekad? Ljudi samo svoja du*eta gledaju, šta je ovo? - čudio se reper.

- Kako me ljudi izgluđuju! 30 dana još moram da slušam ljude, jer se ti ljudi nisu ni iscimali za nešto. Ja znam kako... Nisam ja nesposobnjaković. Gde ću ja, kome ću, to je samo moja stvar. Mogu da napravim još! Ceo ku*ac me boli. Ljudi, razveo sam se - pravdao se Ša Kariću.

- Od sada ti se obraćam sa posebnim sažaljenjem. Mogu da zamislim kako je tvojim roditeljima i onoj jadnoj ženi. Zbog Tare Simov, ej! Što se mene tiče, potpiši da nastupaš samo za Taru - čudila se Miljana.

- A šta si ti radila? Ti si tražila garanciju za ljubav! - vikao je Mića na Miljanu.

