LJUBAVNICA TE ŠAMARA, BIJE, IZAĐE I TI JOJ PLATIŠ DUG OD 50.000 EVRA: Bivši zadrugari šokirani odlukom ŠA da isplati TARINU kaznu!

Nenad Aleksić Ša saznao je da je njegov brak okončan i sudskim putem, a zatim je odlučio da potpiše da će on platiti kaznu koju je Tara Simov dobila. Podsetimo, Tara je diskvalifikovana iz Zadruge zbog agresivnog i nedoličnog ponašanja, a po ugovoru je morala da plati kaznu od 50.000 evra. Međutim, sada će to umesto nje učiniti Ša.

- Slagao bih kada bih rekao da to nisam ispratio i da nisam bio iznenađen. Svakako je velikodušan gest, ali za tako krupnu stvar mislim da je ipak trebao da sačeka da izađe, da da vremena da (njegova porodica) upozna Taru na način na koji je on doživljava. Ljubav je čudo, a on očigledno hoće da stoji iza svojih reči - rekao je Alen Hadrović.

- Smatram da ima dovoljno godina da sam donosi odluke kakve želi i podržavam ga ukoliko on smatra da je tako ispravno. Ja to ne bih uradio (na njegovom mestu) - rekao je Anđelo Ranković.

- Nije me iznenadilo toliko jer sam znao da će to da uradi, pričao je i ranije. Tara je tražila da ide u stan, to znam, ali njegovi roditelji nisu hteli da čuju za nju. Sad, moje mišljenje je da se vole, ne bih baš ulazio u detalje, jedino nije možda trebalo da se čuje sa tim bivšim dečkom, verenikom - rekao je Jovan Cvijetić Cvele.

- Iskreno, ja i dalje ne verujem šta je on sve uradio u ovoj sezoni, definitivno nije ni svestan šta je sve uradio i šta ga zapravo tek čeka kad izađe napolje, a to je šamar realnosti od kog mu stvarno neće biti dobro. Ušao, prevario ženu, razveo se, ljubavnica te šamara, bije, izađe i napolju radi sve šta radi, prozivaju te i smeju ti se svi živi i ti njoj na kraju platiš dug od 50 hiljada evra. Mučio si se 10 meseci da bi na kraju dao za kaznu ljubavnice koja je pobegla od njega - rekao je Stefan Šebez.

- Pogrešio je mnogo, ali to je on, svi smo videli kakav je Ša u proteklih 10 meseci. Napravio je grešku, ali videće kada izađe. Nema ništa od njih, videćete šta će biti kad ne bude bilo kamera. Meni ga je žao jer 50 hiljada nije malo - rekao je Vuk Mob.

