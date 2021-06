PRVI PUT NAKON RAZVODA I PREUZIMANJA DUGA OD 50.000 EVRA ŠA OTKRIO KAKO SE OSEĆA: Ljudi se čude što sam srećan! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša imao je priliku da odgovara na pitanja publike, prvi put nakon što je zvanično razveden i nakon što je preuzeo na sebe dug od 50.000 evra, diskvalifikovane zadrugarke Tare Simov, sa kojom je prevario suprugu u rijalitiju.

- Ša, da li si sad još laganiji? - glasilo je pitanje.

- Da, u svakom smislu i osećam se super, što bih lagao. Čude se ljudi što sam srećan. Osećam se super. Dobio sam potvrdu da sam razveden, a ovo drugo što sam odradio, odradio sam od srca. Sve što uradim od srca mene čini srećnim - rekao je Ša.

- Čovek sa svojim novcem može da radi šta hoće, ja nisam ničiji knjigovođa. Da je on dao pare za neku pozitivnu osobu, svi bi mu rekli bravo. Ali to je njegova odluka... Ima pravo. Da li je greška, pokazaće vreme. Ako ga ona izda, istinu je platio 50.000 evra. Ako ga sačeka i provede sa njim život, onda je to uradio za osobu svog života. Smešno mi je kad ljudi žale tuđe pare, ova cifra za šoubiznis nije ništa specijalno... - dodao je Lepi Mića.

- Ja jedini Ša nisam danas ništa rekao, nešto sam dremkao. Postoje deca kojoj su potrebni lekovi, hrana... Ima činjenice, ignoriše ih, to je fenomen. Ja koji ga znam toliko godina, nije onakav kakvim sam ga smatrao... Shvatio sam da sa njim nešto nije u redu na emotivnom planu. On se dosta namučio kao klinac, krenuo je sa nule na ulici, to je pravi geto dečak, svaki dinar bio je krvav, znojav, suzav, on zna da ceni novac. Zaboravio je da procenjuje kakvi su ljudi... Da je moja Ivana bolesna, ne daj Bože, dete, da kuća gori, da kaže da idemo na Bora Boru, ja sam sa svojom pokojnom Danijelom bio tamo sa Kim Kardašijan i njenom majkom... Isto potrošio 40.000 evra u Tadž Mahalu... Ali da da toliki novac za devojku koja ga je ostavila... Graniči se sa ludilom. Ovo je neki emotivni vulkan, u pogrešnom smeru. Ovo je hir. Ona je mogla da uđe u sledeću sezonu, da prikaže novu Taru. Sa tih 50.000 evra mogli su da pokrenu neki biznis. Trebalo je tu da uloži, pa da vrate. Ja bih za ljubav sve uradio, nije to problem, ali on ovde nam čistu situaciju. Ne zna ni da li je sa devojkom u vezi, nije trebalo da prenagljuje sa tom isplatom. Toliko toga treba da se desi. Mi ne znamo ni koliko bi trajala ta tužba, suđenje. Možda godinu dana, a on možda ne bude ni 2 meseca sa Tarom... - govorio je Kristijan.

- Dobio je balone. Tužba je bila podneta, a danas je povučena - prokomentarisao je voditelj.

- A zamislite da je neki ludak koji ne voli Ša pustio te balone... Šta bi tu bilo? Zamislite da ja izvadim 20.000 evra da dam Kristini da vrati kredit banci, ona me izgrebe, izađe napolje, ja joj dam 20.000 evra i kao evo ti i 50.000 evra da platiš Pinku. Pink uvek daje šansu ljudima da se poprave... Ova Zadruga je prešla sve igrice - dodao je Golubović.

