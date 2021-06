LJUDI TE ŽALE, PLATIO SI ULIČARKI 50.000 €! Miljana nikad žešće NAPALA Ša, spomenula Ivanu, pa ga bacila u RAZMIŠLJANJE!

Nenad Aleksić Ša potpisao je da plati dug Tare Simov koja je diskvalifikovana, a njegova odluka podigla je Belu kuću na noge.

Tokom pitanja gledalaca dobio je pitanje vezano za Taru i bivšu suprugu Ivanu Aleksić.

- Da li si ti realna osoba i kako možeš da ne veruješ o Tari sve, a o Ivani veruješ?

- Prema Ivani su prestale emocije, a prema Tari su baš velike. Kada je krenula priča o Tomoviću sve mi je bilo jasno, ja sam tada sabrao dva i dva - rekao je Ša.

- On treba da veruje više svojoj ženi, a ne Tari. Meni nije jasno što Ša plaća kaznu, jer to je Tara uradila, zaslužuje veliku kaznu, ali ona neće to da oseti. Ona je otišla na odmor koji on finansira. On je njoj mogao da pomogne na drugi način, a on je učinio loše po mom mišljenju. Ona neće osetiti posledice. Jelena je došla da mu pomogne, ja mislim da ona oseća da je ovo njen poraz - rekao je Bora.

- On ne veruje dami, a veruje devojci koja ga je ostavila, koja ga je molila da nemaju se*sualne odnose. Meni nije jasno da neko može da ostavi divnu i sjajnu ženu, zbog uličarke Tare Simov. On nije svestan sa kim je ušao u odnos, a sećamo se svi onih priča o karticama. Milane zamisli ti i ja u vezi, a ja idem i molim za vaginalete, da govorim da sam bolesna. Ja se njemu smejem sve vreme. Tara je pobegla jer nije mogla da ga gleda očima, nije mogla da ga smisli. Postala je ljubavnica a bila je sa čovekom kojeg ne voli. Meni je njega žao. On jednoj uličarki koju zna tri meseca, a zna sa čime se bavi, šta koristi, on njoj plaća 50.000evra. Njega ljudi moraju da žale - komentarisala je Miljana.

- On odbija da veruje Ivani, a Tari veruje što nikome nije jasno. Ljudi su danas govorili da on nije normalan, a nakon toga pričao kako bi voleli da on ima jednog Ša. Njemu niko ne može ništa da kaže za ljubav, jer je on dokazao kako se voli. On je sada najlaganiji, samo se zeznuo jer će ona sada da očekuje sve od njega - rekao je Karić.

