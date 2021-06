SIGURAN SAM DA JOJ JE VLADIMIR PRVI ČESTITAO, ON JE NJEN ZAŠTITNIK! Ša saznao da je Ivana SLAVILA razvod, zanemeo od ŠOKA!

Nenad Aleksić Ša i Ivana Aleksić zvanično su razvedeni, a reper je sada dobio pitanje vezano za bivšu suprugu.

- Prvo da ti čestitamo razvod braka. Neka te sreća prati sa Tarom. Ivana je proslavila spektakularno razvod. Šta misliš, ko joj je prvi čestitao? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Ne zanima me, nije deo mog života više. I da saznam, ne bi me zanimalo. Ne bih izašao iz braka da me zanima - rekao je Ša.

- Siguran sam da joj je Vlada prvi čestitao, on je njen zaštitnik. Ali sam siguran i da se Tara obratila javno i čestitala ženi. Tari je teže pala ova kazna danas nego njegovim ukućanima. Što se Ivane tiče, ona je došla na ono stanovište o kom sam pričao. Prosto, stvari koje je gledala, nisu stvari za kojima treba da žali. Ovakva stvar kada ti se dogodi, nije lako, ali jeste za slavlje. Ja bih prvi slavio. Zamislite da gledate ove? Kada prođe prvi talas, kada vidite sve one nimalo lepe stvari, onda treba slaviti. Neka je proslavila i neka je njoj lepo. Ne treba da plače, da joj se odvajaju kosti s mesa - istakao je Đedović dok ga je Ša izbezumljeno slušao i gledao.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:13 BRENINA SNAJKA I IVANA ALEKSIĆ U SMELIM HALJINAMA U PROVODU! Obukle miniće, pa zapevale uz pesmu Sandrine SVEKRVE!