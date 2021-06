TARA JE SRAMOTA ZA ŽENSKI ROD, ONA JE NAJVEĆI BLAM! Pevačica issprozivala Simovu, ni malo je nije ŠTEDELA, a spomenula i Ivanu!

Pevačica Irma Sejranić oplela je po Tari Simov zbog njenog ponašanja u rijalitiju "Zadruga" iz kojeg je nedavno diskvalifikovana.

- Tara mi je najveći krindž koji postoji. Ona mi je sramota za ženski rod nažalost. Mlada je, nije još dovoljno sazrela da bi mogla da uvidi neke svoje greške - počela je ona i dodala:

- Međutim, vidim da nema ni neke prave savetnike. Dosadašnji je samo motivišu na loše i to joj nisu pravi prijatelji. Ni ona sama ne zna šta je okej za njen život, za nju kao ličnost i za ono kako će se prezentovati javnosti.

Sejranićeva je primetila da Simova želi da bude pevačica.

- Neko iz blama svašta napravi, a stvarno fakat jeste tako. To je diskutabilno pitanje, ali za mene je ona trenutno najveći blam od njenog ponašanja, pa na dalje - objasnila je.

Ona se potom dotakla i Nenadove javne prevare i otkrila kako gleda na to.

- Ivana to nije zaslužila, ona je bila uz njega i kada je bio niko i kada je postao Sha. Jasno mi je to sve kada posmatram sa strane, ali da je sa Tarom to uradio baš mi nikako nije jasno jer ipak kada varaš i odlučiš se za takav korak, izaberi makar neku bolju, elokventniju, obrazovaniju i kulturniju, a ona je blam. Srozao je sam sebe nažalost - zaključila je.

