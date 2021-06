ŠA ISPROVOCIRAN DO MAKSIMUMA: Cimeri uporedili Taru sa LUDOM KRAVOM, a on je svim silama brani i pominje PARE! (VIDEO)

Jelena Batos dobila je pitanje koje je uznemirilo Nenada Aleksića Ša.

"Da li ti imponuje da jedino ti od devojaka, kao i Tara, možeš da izuješ Ša iz cipela?", glasilo je pitanje gledalaca.

"To su dva različita načina, sa njim pokušavam da razgovaram prijateljski, i pokušavam da mu otvorim oči. Iznervira se. On jednu priču vodi sa mnom za stolom", pričala je Jelena.

foto: Printscreen

"Ako neću da poslušam, onda neću", rekao je Ša.

"Šta sam sad pogrešno rekla? Postavljeno mi je pitanje", branila se Jelena.

"Nerviraš me kad pričaš o Tari i meni, to me iritira", dodao je Ša.

foto: Printscreen

"Nenade, kako se oseća magarac koji misli da je kupio lipicanera, a ispostavilo se da je luda krava?", bilo je novo pitanje za Ša.

"Ja ništa ne kupujem. Ja sam platio kaznu za onog koga volim", rekao je Ša.

"S obzirom na njene postupke, on ispada tu da je neuračunljiv, jer on pokazuje toliko da joj verujem, da je voli.. Ona je njemu nešto ispričala, ali on od svoje zaslepljenosti, ponaša se tako, ne vidi realnu sliku", rekla je Rialda.

foto: Printscreen

"Sve koje su glumile drugarice, sad pi*aju po Tari", rekao je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.