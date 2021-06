ŠA KANALI SVOJU PORODICU ZBOG TARE SIMOV! Zadrugari osuli paljbu po reperu, on UDARIO na OCA I MAJKU: Nemaju prava da se mešaju!

Nenad Aleksić Ša imao je priliku da odgovara na pitanja publike, što je pokrenulo nov haos u rijalitiju.

- Nekad ti je bila bitna podrška porodice, pa si čekao podršku od njih da bi priznao emocije prema Tari, šta se desilo pa kažeš da ćeš progovoriti? - glasilo je pitanje.

- Od Peđe sam tražio potvrdu, jer njemu verujem. Ali ako kažem Kizi i Ljilji da se ne mešaju, nemaju prava, i da brinu o mojim finansijama. Konstantno rasprava sa njima, to traje celi život. Ali to je, ja radim jedno, a oni stalno pričaju kako treba da radim... Mi smo vezani, ali njihovo mešanje... Evo ti i u braku, svaka naša svađa, kad se desi? Posle razgovora sa mojom kevom. To nije dobronamerno, jer ne može da mi govori kako da se ponašam. Pa onda kaže da neće više, i onda opet isto. Konstantni pritisak koji imam od njih... - rekao je Ša.

- Hipotetički ako tvoj otac, svaku objavu o Tari lajkuje?

- To je Kiza, koji apsolutno nema pravo da se meša u moje odluke, kako ću da radim. Nije samo za Taru. Ja sam odrastao sa Ljiljom, i tresu mi se noge, ceo se tresem. To su teme o kojim ne želim da pričam. Nemoj slučajno da si se mešao u moj život i da kačiš gluposti na internetu! Prvo me blamira, godinama unazad, svašta piše - poručio je Ša.

- Vidiš šta ti radiš? Hoćeš da ukanališ svoju porodicu zbog Tare Simov! - vikala je Sandra.

- Ne, nego zbog celog svog života! Ovako sam ih držao! - ljutio se Ša.

