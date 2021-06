ISPIRA MI MOZAK! Kristina progovorila o Kristijanu, on nastavio da je PONIŽAVA! Cimeri zgroženi: Ti si PRVA LJUBAVNICA koju ŽALIM!

Nakon što su rijaliti učesnici videli razgovor Kristijana Golubovića i Kristine Spalević o njihovom odnosu, u Zadruzi je započeta teška rasprava.

foto: Printscreen/Pink

- Pa ja ovo slušam već neko vreme, moram da kažem da on meni ispira mozak već neko vreme. Ja ćutim jer ne mogu da povrgnem ono što se desilo. Njemu smeta ono što je čuo, iako ja znam da to nije istina - rekla je Kristina.

foto: Printscreen/Pink

- Ne verujem ja u 75% onoga što sam čuo, video, ali ono što sam video ovde, daje mi za pravo da mislim da su priče o njoj istina. Ja mislim da sam nju uspeo da resetujem, ali ja moram njoj da dam najbolji savet taj da shvati šta je radila i kako se ponaša - pričao je Kristijan.

- Ja ne mogu da kažem da je Teodora ku*vetina, jer ona nije uradila ono što si ti radila Čorbi - nastavio je Golubović.

foto: Printscreen/Pink

- Kristina je počela da plače, pa je Kristijan krenuo da je teši posle reči kojima je vređao.

- Nemoj da plačeš, ti si jako dobra i fina devojka, ali moraš da razumeš da ima tih stvari gde bi ti trebala da se promeniš - davao je savet Kristijan.

- Njemu je stalo jako, i on onda mora da joj priča sve vreme da bi ona promenila neke stavove - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Prva ljubavnica koju ja žalim, on nju ponižava, i ona trpi tolika ponižavanja da to nije normalno. On ima neki problem u glavi očigledno da ponižava ljude i to sve koji su bolji od njega. Car se čepi Kristijanu, pa sada ponižava i ona devojke, tako i Aleksandru - rekla je Miljana.

- Care ti porediš Kristijana i Kristinu,a ti hteo da praviš dete Mini Vrbaški, izvini Mina ali tako je - rekao je voditelj.

foto: Printscreen/Pink

- Ti si pričao kako su ti sve devojke ku*ve i svašta si pričao o njima, kako te nije stamota - rekao je Đedović.

Filip Car je ušao u raspravu zbog reči koje je govorio sa Sandrom Rešić koja mu je zamerila komentarisanje devojka poput Mine. Za to vreme Kristina je plakala zbog reči koje su ljudi izgovarali o njoj.

Kurir.rs/S.M.

