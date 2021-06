I DALJE MI NIJE JASNO ZAŠTO JOJ NISTE DALI KLJUČ OD STANA! Ša se ponovo obrušio na porodicu, pa spomenuo RASKID sa Tarom!

Nenad Aleksić Ša prokomentarisao je odnos sa Jelenom Batos tokom "Gledanja snimaka".

- Meni i dalje nije jasno što ona nije dobila ključ. Ja imam opravdanja za sve i niko mi ne može promeniti mišljenje - rekao je Ša.

- Ja nisam ničija ljubavnica, i to mi je jako bitno. Ja nisam rekla da su me poslali njegovi. Ja nisam došla da ja razdvojim njega i nju. Ja njemu pokušavam da otvorim oči, on ide sam protiv svojih reči iako ljudi ovde njemu ne žele loše - rekla je Jelena.

- Ja ne žeim da raskinem zbog gluposti - rekao je Ša.

- Tara kada je izašla, ona je tražila da stupi u kontakt sa njegovom porodicom, jer oni nisu hteli da stupe u kontakt sa njom. ja sama pokušala da jojn pomognem, ali nema pomoći. - rekla je Jelena.

