NADICA NAPALA MISICU, ZARATILE NA KRV I NOŽ! Sasula joj u lice sve o njenim AFERAMA, a onda je Ljubsavljevićeva SPUSTILA kao niko!

U emisiji ,,Gledanje snimaka" zadrugari su imali prilike da bide i razgovor Milice Kemez i Nadice Zeljković o Jovani Ljubisavljević i iznele neke detalje o njoj i njenoj ličnosti.

foto: Printscreen

- Šta da kažem? Svaki četvrtak ista priča, samo druge osobe. Što se tiče Nadice katastrofa sa objašnjenjima da se ona meni predela, druga stvar, ona se naljutila na mene što sam se posavetovala sa Đedovićem oko nekih stvari, a ne sa njom - rekla je misica.

- Mislim da nije katastrofa šta sam rekla, rekla sam ono što sam mislila i ono što sam pre govorila, ona je jedino dete kome sam ja stvarno posvetila pažnju. Delovala mi je kao moj proizvod, ali biće mnogo to da kažem. Posvetila sam se zaista njoj, opet tvrdim da je prirodna bila, da je bila iskrena, da bi bila najbolja. Meni je nje bilo žao, kao da je bila u nekom lovištu. Svi smo bili izgubljeni, ja sam se trudila oko nje, ne mora ona meni ništa da vraća, ali da govori da je ovo katastrofa - dodala je Nadica.

- Ona okreće temu kako ja znam sve o jedini, dvojci i trojci, gura to do kraja, ljudi je vole, ja nemam komentar! Nadice, ja Vas molim da ovo bude poslednji klip da me komentarišete, ja Vama nisam ništa uradila - odbrusila je Jovana.

foto: Printscreen

- Nisam ja baš tako smišljena da je okrećem priče, ja godinama radim pod kamerama, nemam ja taj problem da li me snima ili ne snima. Matora, da li sam ja nešto loše rekla? sve se promenilo kada je ona rekla... Mi smo nju savetovali, ja sam njoj govorila, ja neću da vodim rijaliti, ja isto iz ljudske psihe sam rekla zbog čega je sakrivala poruke od Tomovića, mogla je da preda javno i zdravo-zdravo. Tako je i Đedović rekao da iskoristi da ospuje porodicu, gde je on slab, gde možeš da se otkačiš. Milica je svedok razmene čokoladica, doduše, dosta puta je on meni rekao da će posle dočeka Nove godine biti meni mnogo jasnije. Rekao je da je Anđelo veliki kavaljer, jer nije hteo da ustane i kaže za ogledalo. Ja sam njega molila, zbog čega nije iskren, ispalo je da lažem ja, jer je Stefan prvi primetio, a opet tvrdim da je Stefanu preseo rijaliti zbog tebe, lažljiva si! Nikad lošu nameru prema tebi nemam, a to što ti imaš averziju prema meni, ne znam. Slagala si ono kada je Mića rekao da te boli, Jovana rekla si da te boli od k... - rekla je Nadica.

foto: Printscreen

- Sram Vas bilo, Nadica laže, Maja Marković je bila tu, njoj sam rekla za prste, a nisam Mići - pravdala se Jovana.

- Ona je takva pa je takva, mogla je mnogo prirodnija kroz rijaliti, ali ona je takva. Sad si zatvorila krug, vidim ta pitanja što imaš, to je tvoje i te primere što je navela Milica, neka ona objasni. Trebala si svoju lepotu iskoristiš, a ne da tri godine vanbračne veze pretvoriš u tri minuta raskida. Ja sam te podržavala za tu ljubav, ja sam ti govorila da se paziš, jer se dugo držiš toga, ali da tako naglo prekineš neto, u tri minuta, nije ni važno, ipak si fakultetski obrazovana, ružno je što si rekla da je katastrofa, vidim kroz tebe da imaš mnogo kvaliteta koje si trebala da iskoristiš, a imaš duplo više vesa u sebi - rekla je Nadica.

- Nismo mi bliske, mi smo u korektnim odnosima, ja jesam pričala o Jovamni, ali asm se nadovezala i na devojke koje uđu u rijaliti, pa se smuvaju sa svima. Nisam pričala samo o tom delu, Dovela si to da je Jovana u početkzu zadobila svilu svih nas i svi smo imali naklonost, zbog toga što je i poštene porodice, tri godine veze - rekla je Milica.

- Ja kažem da ona treba da uživa sa ženom a ona je presela dečku, njemu je rpreseo rijaliti. On prenosi kao mačka one jorgane- rekla je Nadica.

- Ona je rodila dete drugom čoveku koji je imao još 4 žene - odbrusila je Jovana.

Kurir.rs/I.B.

