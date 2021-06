PREVARIO SI DIVNU ŽENU SA NJOM, A SAD I NJU PONIŽAVAŠ! Sanja SKOČILA na Kristijana zbog njegovog ponašanja prema Kristini!

Razgovor Sanje Stanković i Kristine Spalević o Kristijanu Goluboviću prikazan je sinoć zadrugarima, nakon čega je nastao haos.

- Nije bitno šta se kaže, nego ko kaže. Sanja ne može mravu da da u životu, ja sam ovoj devojci dao savet da me nikad više ne vidi, biće bolji čovek za 60%, a sve drugo bacam u vodu. Ona je bolji čovek za 60% od kako je mene upoznala u životu. Svako ko bude sa mojom ženom 15 minuta, Matora je bila sat vremena, kao da je gledala majku Božiju. Ko god u životu, Nemci, Paraglajci, kada je vide, to ne možeš da čuješ ružnu reč, neprijatnu energiju, u životu nije opsovala, napravila jedan jedini problem, sem meni što me je gušila zbog devojaka, zbog takvih, šta ja radim sa njima. Ja kažem sa jednom pravim pare, druga dođe, voli me, pokloni mi auto. Ja sam došao u situaciju da komentarišem žene - izjavio je Kristijan.

- Rekao sam da sve žene naziva kurvama, osim svoje žene - ubacila se Sanja.

- Ermina nije kurva, Sandra nije kurva, Miljana nije kurva, Teodora nije kurva, Jovana nije kurva, Rialdu ne smatram kurvu, sa ovima mogu da budem diskutabilan, zato što sam mnoge stvari video i mnoge stvari znam - navodio je Kristijan.

- Kada si se vratila iz emisije i kada si rekla šta je rekao za tebe, ja ne branim Sanju, ali znam, čula sam, svi imaju isto mišljenje kao ona, samo se boje tebi reći, to da on vređa sve žene. I kada je bilo pitanje novinara, svi su kolutali očima. To svi ovde govore - rekla je Jelena.

- Svaka osoba koja je ušla u sukob sa njim bila je kurvetina i sisala onu stvar! Kakvo je to ponižavanje?! On nju vređa, govori joj da je džukela! Bila je igra istine Mićina, on je Eleni svašta rekao! - povikala je Sanja.

- Ona nikada neće doživeti od muškog bića, ono što sam ja dao kurvama! Za šest života neće doživeti, onim raspalim! Pažnja, sigurnost, zadovoljstva razna i kićanovića - izjavio je Kristijan.

- Videli smo kako si svoju devojku ispoštovao, a šta si rekao u emisiji? Ti si kriva Kristina što dozvoljavaš zapravo da te tako ponižava! Ali on je prevario tako divnu ženu sa njom, ona se zaljubila i zavolela - odbrusila je Stankovićeva.

Zadrugarke su se ujedinile pa argumentima krenule na Kristijana, koji je sve vreme tvrdio svoj stav.

- Ja nikada tebi nisam rekao da si kurvetina, nego da se ponašaš kao kurvetina! Ja bih dušu dao da si čista, e onda da mi je neko rekao za tebe, ja bih ginuo ovde - odbrusio je Kristijan.

