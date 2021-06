OVDEDITE JE KUĆI, SKLONITE OVU DEVOJKU OD MENE! Ša urlao na Jelenu, bivša ga dovela do TAČKE PUCANJA! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša poludeo je na Jelenu Batos zbog njihovog zajedničkog nastupa za Zadrugoviziju.

On je pobesneo jer se sam sprema za nastup, a onda je počeo da urla na nju.

"Odmažeš mi otkad si došla! Idi više! Meni nju dodelili, nisam je ja tražio. Sam sve radim. Kad ćeš da odeš? Da li si ti normalna?", besneo je Ša i dodao:

foto: Printscreen

"Vežbam deseti put, ti me prekidaš. Namerno me iritiraš, mi ne možemo da pričamo jer me iritiraš. Sklonite bre ovu devojku od mene! Alo, bre, j*bote...", vikao je on.

"Kukaš samo ovde", smireno je rekla reperova bivša devojka.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:24 ŠTA ĆE REĆI ŠA?! TARA U LUDOM PROVODU: Navukla uski top, istakla zadnjicu, stavila nadogradnju, a pored nje bivša SEKSI zadrugarka