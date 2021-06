SAMO DA ČOVEK ZANEMI OD ŠOKA: Janjušev najbolji drug otkriva kako porodica reaguje na njegove BRUTALNE SVAĐE I TUČE sa Majom!

Svađe između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša ne prestaju. Janjušev prijatelj Vladislav Mandić, koji je takođe bio učesnik rijalitija, otkrio je šta misli o ovom paru.

- Odakle da počnem kada je reč o Janjušu. Loša se slika stvorila o njemu kod ljudi, ali znam da on nije takav. Drugačije su okolnosti u rijalitiju, a drugačije u spoljnom svetu. Porodica ga ne prepoznaje, brat ne može da veruje kako se Janjuš ponaša kada ga gleda preko malih ekrana - započinje priču Vladislav i dodaje:

- Svestan sam da je Marko dobar rijaliti igrač. Sigurno ima cilj da dođe do kraja i osvoji nagradu, zašto bi se toliko brukao, ako nema neki cilj? Odnos sa Majom je neizdrživ, ali se vidi da ga ona fizički privlači. Oseti se strast između njih, a i svakodnevno možemo da gledamo njihove akcije ispod pokrivača. Ne znam da li je voli ili ne, ali je očigledno da joj se uvek vraća. Videćemo kako će se to sve na kraju završiti. Nadam se da neće biti takvih incidenata kada njih dvoje napuste rijaliti. Ne mogu da garantujem ni da će biti zajedno napolju, a ni da neće. Ipak u spoljnom svetu oni mogu neke stvari da kontrolišu i da ne budu pod velikim pritiskom kao u „Zadruzi“. To je činjenica, samo je pitanje koliko će to njima poći za rukom. Scene tuča, skandala i svega ostalog ne bih komentarisao, jer nemam šta ni da kažem. Samo da čovek od šoka zanemi.

Janjušev drug ističe da su svi predviđali njegov razvod od supruge Ene.

- Trzavice kod njih u braku su postojale i pre. Nije to ništa novo što se sada događa u rijalitiju. I u prvoj sezoni je on flertovao sa devojkama, tako da su svi mogli da naslute da je njegov i Enin odnos poljuljan. Bilo je samo pitanje dana kada će se razvesti. Ko zna zašto je to dobro. Život ide dalje, svako nastavlja svojim putem. Bitno je da se ne osvrće na prošlost i gura dalje - kaže Vladislav.

