KRISTIJAN U PROCESU MIRENJA SA KRISTINOM: Nismo još u totalnoj vezi, ali nam je sad SUPER, imamo ENERGIJU! (VIDEO)

Kristijan Golubović progovorio je o svom odnosu sa Kristinom Spalević. Njih dvoje često prave skandale, a ovaj put smirile su se strasti.

"Znate šta se dešava između Kristine i mene, sada smo super, gnjavimo se, ali ništa više. Nismo u totalnoj vezi, kao pre, suzdržavamo se. Ja sam takav, gledam da ostanem bar najbolji prijatelj", počeo je Golubović.

foto: Printscreen

"Ja sam kralj improvizacije, imamo energiju, pesma govori o nama, našoj situaciji, to me sve asocira na ovu situaciju, na "Ratne igre". Postoje ti neki zakoni koji kažu "Ne diraj me, ne diram te", to su sve klošari, kukavice. Ako sam kukavica, onda se tužakam po sudovima. Sve će to narod pozlatiti, videli smo epilog svake priče u životu. Neka glasaju za mene najjače do sada, bez obzira što su ljuti na mene i Kristinu", objasnio je Kristijan.

Kurir.rs/K.Đ.