MAJA NE RAZUME JANJUŠEVE MUKE, ERMINA JOJ SASULA ISTINU U LICE: Da sam Ena nikad ne bih detetu dozvolila da dođe kod vas! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš saznao je da mu je bivša supruga, Ena, zabranila da viđa dete, zbog skandaloznih scena sa Majom Marinković, pa i dalje ne može da dođe sebi.

Maja ipak nije imala razumevanja za njegovu situaciju.

"Majo, hoću da budem sam. Krivim samo sebe, ovo je posledica masakra ovde! Ne ljubi mi se, Majo!", vikao je on.

"Znači, boli te uvo za mene? Deri se samo. Tebe boli ku*ac za sve, čim si to dozvolio", bila je uporna Maja.

Ermina Pašović prišla je Maji Marinković, pa joj očitala bukvicu o odnosu sa Markom Janjuševiću Janjušu i najsvežijoj odluci njegove bivše supruge Ene.

"On će te zbog ovoga ceo život mrzeti. Ali je on kriv 100 posto! On je trebalo da razmišlja o ovome. Ja nikad ne bih detetu dozvolila da dođe kod vas i gleda onakve scene. Da sam Ena, nikada ne bih dete pustila kod vas", nastavljala je Ermina.

"Ona jednom nije želela da mu dozvoli da njegova majka vidi dete, znači, sveti mu se preko deteta. Ja se nikada neću skloniti od njega, ja ga volim kao Boga", nastavljala je Maja.

