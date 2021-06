JANJUŠ PROGOVORIO O TUŽBI KOJU JE DOBIO OD ENE ZA STARATELJSTVO NAD KRUNOM Raskinuo sa Majom, ona briznula u plač! TAJAC U ZADRUZI

Marko Janjušević Janjuš progovorio je o tužbi koju je dobio od Ene za starateljstvo nad Krunom.

- Janjuše, vidim da si smoren, vidim da ti je teško, eto, kaži šta ti je na duši? Jesi li se svađao sa Majom? - upitala je Matora.

- Ne bih voleo da pričam o tim stvarima, ali nekoliko ljudi na. Ovaj, dobio sam tužbu od Ene i to me je poremetio totalno. Dobio sam tužbu, potpisao sam, potpisao sam da sam primio, a šta će biti dalje, ne znam. U vezi par stvari, nisam ni pročitao dobro, znam šta je - rekao je Janjuš.

- Ima par stvari nekih, da, starateljstvo, to me je najviše pogodilo - dodao je Janjušević.

- Jeste li vi rešili starateljstvo? Ili je ovo odluka na to, oduzimanje? Ako nisu rešili, to može da bude formalno, a ako je rešeno, to je druga stvar - rekao je Đedović.

- Sve je bilo rešeno, traži korekciju toga, ja ne mogu da podnesem, kada je korekcija, to ne možeš da viđaš kada hoćeš. Te stvari koje su se izdešavale, čim je poslala ovde, nije sačekala da izađem, mogu misliti koliko je sati, ja to ne mogu da podnesem iskreno da će se izvršiti ta korekcija, mislim da hoće. Nisam više ovde prisutan, neću ni biti! Najgore mi to pada, iskreno. Nije kriva ništa, ja sam kriv, dosta loših stvari se izdešavalo, ne mogu to podneti, to me muči, ne interesuje me više ništa. ne znam! Ja sam svestan toga! Ne mogu se oporaviti od toga, ja sam vezan za Krunu mnogo, sj*bao sam se i to je to - objasnio je Marko.

- Ne mora da znači da je to trajno, veorvatno joj radi pritisak javnosti, pritisak svega, to nije neka budala u pitanju, kako si ti pričao, relativno normalna žena, da će te stvari i popustiti, ali sada je stanje tako! Misliš da je kraj sveta, ali kada neko vreme prođe - ubacio se Đedović.

- One neće otići sa drugim muškarcem, nego će udariti tamo gde nas najviše boli - rekao je Kristijan.

- Ona to radi da bi zaštitila svoje dete! - ubacila se Ermina.

- Maja mora da shvati neke stvari ako može, mi jednostavno... Maja i ja moramo da se raziđemo, jednostavno koliko god mi imali takav odnos, ona mora to da prihvati, koliko god da misli da je teško, to je jednostavno tako. Ja ne mogu da se odlučim za bilo koga, nego zbog ćerke - izjavio je Janjuš.

- Nema šta da shvati, sečeš stvari zbog deteta! Šta ima da shvati, raskinuli ste, ona se j*ala sa Mensurom, ovde ste raskinuli, j*bala se na tvoje oči! Treba da joj daš štiklu bre! - poručio je Golubović.

- A ti sad pričaš tako, a malopre si sa mnom pričao drugu priču! Pre ne punih 10 minuta si pričao drugačiju priču - ubacila se Maja u suzama.

- Nisam joj uvijao u foliju, ja sam joj malopre objasnio, ona meni objašnjava na kom mi je ona mestu - uzvratio je Janjušević.

- Žena se plaši da pusti dete sa njim, dete ide u školu, zbog tebe - ubacio se Bora.

- Nisi prešao, ali možeš da spavaš sa mnom! Nisi fer! - vikala je Maja u suzama.

