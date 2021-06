DRŽALI SU NAS U POLICIJI DVA SATA! Karić obelodanio PROBLEME koje je Kija imala zbog Filipa Đukića, otkrio da postoji i ZAPIS!

Stefan Karić obelodanio je sve probleme koje je Kija Kockar imala zbog Filipa Đukića, pa istakao da su ih držali u policiji dva sata.

- Da li si se sa Milicom pomiro zato što hoćeš da spusti te loptu o tuči, ili si se pomirio sa njom iz sažaljena?

- Nemam čega da plašim, ona je tako to shvatila, ona se loše izrazila, ona je shvatil to kao da je tuča, ja asm objasnio kako je povukao ka sebi, ja se iznerviroa kako ona plače. Ona je meni rekla šta je juče rekla, šta je danas, nije nijedan od tih razloga koje si mi ti postavila. Ja sam njoj rekao da ona mene voli, ja nju volim, ali da se ne bi uništavali, ona se složi, ja se složim. Kada vidim da je njoj teško, ja gledam da joj priđem, videli smo i rekli smo klip za Cara, veruj mi da je to gore, jer ona je doživljavala deset puta gore stvari. Želim da sredimo sve stvari, a ne da budemo zajedno, da je ja psujem, ja sam joj danas rekao da je u meni najveći problem, ne znam šta mi smeta, ali nisam navikao tako da blejim sa devojkom na bazenu. Ona u meni nešto probudi, pa onda kažem, ali ja dajem ta povod, uglavnom je ona nezadovoljna, ali ja ovde ne radim ništa. Imam pitanje za Stefana, malorpe smo nešto pričali, mene to zanima, ne verujem da ćeš odgovoriti, danas kada si Nadici nešto rekao da neće moći do prodavnice da izađe, ako ti izneseš nešto? - upitao je Bora.

foto: Printscreen/Pink

- Da neko ima u arhivi, da jednog dana ona neće moći da izađe do prodavnice, a ne da ja imam nešto arhivirano. Ja sam rekao da jednog dana ona neće moći da izađe, da nešto što nije iznešeno, ne znači da neće biti. O Kiji se radi, nije sigurno o Nadici - odgovorio je Karić.

- Ja sam ti rekla zbog čega ti se smeju Vladimir i Anđelo, zato što te je lagala. Moralna je stvar kod nas žena, a vi muškarci udarate na to, jer to ne može da se dokaže. Moraš da ideš kroz život uspravno, kada si krenula da se saginješ ka meni, a ja sam ti Jovana govorila da se podigneš, jer se jednog dana mora suočiti sa time što je slagala. Vama kao muškarcima je lakše da se operete, nego nama ženama. Za mojoj Kijom su svi plakali! - rekla je Nadica.

- Ja sam taj dečko koji je pratio Kiju kući zbog Filipa Đukića do kuće, ja sam taj koji ju je pratio kući, ona se žalila na njega, pa ima i u policiji zapis, ja sam imao nešto, ja ne lažem nikada kada pričam o tim stvarima, taj problem je bio na Voždovcu, držali su nas dva sata na Crvenom krstu! - tvrdio je Karić.

