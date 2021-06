ĐEDOVIĆ IZNEO ŠOK DETALJE O TARI! Obelodanio sve o njenim AFERAMA sa Mensurom i Filipom Mijatovim, a evo kako je Ša REAGOVAO!

Marko Đedović ne prstaje da iznosi sav prljav veš o Tari Simov, pa je tako i ovoga puta obelodanio sve o njenim navodnim aferama sa Mensurom Ajdarpašićem i Filipom Mijatovim, a Ša je reagovao sasvim opušteno.

U igri istine naredno pitanje postavila je Nadica Zeljković, a uputila ga je Marku Đedoviću da otkrije sve ono što zna o Tari Simov.

- Bilo je situacija kada je ona pravila fejk drame, da bi izlazila napolje i dobila informaciju o Stefanu, ali ono što ja znam i ono što je njemu pričala, nema veze sa vezom, ali svako veruje onome što želi. On ima pravo da veruje u to što mu je pričala! Mislim da napolju misle i gore o njegovom potezu, jer oni imaju priliku da vide šta radi, a i bolje stvari vide nego mi. Imaju uvid u Instagrame, storije, portale, tako da oni svakako bolje vide nego mi ovde. To je ono što sam ja rekao da Ša ne može da se odupre svojim emocijama, iako zna ishod svega toga. Ko je bio prošle godine tu, zna se da je Mensuru Mateja najviše smetao, eto sada Mateje nema. - rekao je Đedović.

- Mi ne koristimo u društvu kao imaš stav, nemaš stav, ovde sam naučio nešto novo, ali ovde niko nema stav. Meni je drago što posle 9 meseci svi se busaju što imaju stav, skaču na Taru koja nije ovde i na čoveka koji se bori sam ovde. Najdraže od svega mije što ovi ljude ovde misle da sam ja lud, kako Aleksandra kaže to govori o vama, a to je da nemate stav ljudi, a toliko pričate o stavu, o svemu! Nek sam ja i najgori i ovakav i onakav, ali mi je drago što pokazujete ova lica, ali imate još 28 dana i da pokazujete prava lica, i da napadate Nenade, još više me napadajte, imam takav pancir da mi ne možete ništa. Jedna Miljana Kulić, koja za sebe kaže da je rijaliti zvezda, se plaši jednog Nenada i čoveče ona se kači na jednog muzičara, nema svoje mišljenje, svoju priču - provocirao je Ša.

- Ali ona te je ostavila samog ovde! Što se Mensura tiče, posle Filipa Mijatova i Kale gospodar vremena me ne bi čudio! Da se j*bala sa Filipom i da nije hteo da bude sa njom. Mensur je ovde za sve bolji frajer tri puta - dodao je Đedović.

