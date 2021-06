ŠA PODIVLJAO PA POČEO DA PSUJE I PONIŽAVAO JELENU! Pokazao svoje pravo lice, ona mu poručila: Tara proslavlja sa Mensurom TVOJ DUG

Zadrugari igraju igru istine, a sledeće pitanje postavila je Aleksandra Nikolići uputila ga je Jeleni Batos, a Nenad Aleksić Ša je počeo da psuje i da ponižava bivšu devojku.

- Nastavi ono što si pričala za Ša? - upitala je Aleksandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pre nego što sam došla ovamo, ja sam komentarisala sa ljudima koje on i ja poznajemo i rekla sam da ovo nije taj Nenad kojeg ja poznajem, to sam rekla i u studiju, ti se smej koliko god hoćeš. To što vređa starije ljude, što vređa ljude sa estrade javno, što devojke naziva prostitutkama javno, što u tuđa imena govori da je nešto rečeno, na primer za Rialdu, ja sam mislila da j on otišao sa živcima. Ja asm pokušala ovih dana koliko sam ovde, prelazila sam i preko toga što me je zvao psiho, on misli da se samo sluša za crnim stolom - rekla je Jelena.

- Bezobrazna si, pljuješ po Tari i meni, a kada prestaneš, možemo imati zadrugarsku komunikaciju. Tara, Tara, Tara, a šta ti misliš Tara ovo! Iritira me tvoja boja glasa, što smo u istom prostoru, da ne budemo u istom prostoru - zatrokirao je reper.

- On priča jedno za stolom, pa drugo sa mnom sa strane, ja mu nijednu uvredu nisam rekla sa strane, on nema nikakvog razloga da me tretira. Ja najmanje vređam taj odnos - izjavila je Jelena.

- Moja dijagnoza je ova osoba, koja je ušla na konto mog vremena. Ja sve znam, a šta si ti? Zdrav razum? Kako tebe nije sramota da se na konto mog imena privališ ovde, i onda lažeš o ljubavnom odnosu, jednom ljubljenje i dopisivanje, ako je to ljubavni odnos... - dodao je reper.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti prvi ne znaš moju priču, kažeš da sam živela u novcu - izjavila je Jelena.

- Došla je sa mnom u kafiću, i govori kao ,,Kakva je ovo fleka na čaši?" blamirala me je u kafiću, lik je gledao u fazonu ko je ova, druže - ponižavao je reper.

- Devojka ti izlazi i proslavlja sa Mensurom tvoj dug! Tebe boli istina, ja tebe razumem i ja te žalim u ovom trenutku, ti si zaljubljen i slep kao konj, ništa ne vidiš, ali kad izađeš napolje, neće ti biti dobro - poručila je Aleksandra.

- Tebi ne plate ni piće, pa opa i nogara, izbacujute pevači iz kola - ponižavao je reper.

