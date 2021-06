SANDRA OPLELA PO ŠA, ON JOJ UZVRATIO UDARAC! Rešićka ga napala još jače: Ti si budala koja je dala 50.000 € da bi se dokazala NAMA

Sandra Rešić javila se da navede tri osobe koje su nju najviše razočarale, a onda je ušla u žestok sukob sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Na ličnom primeru Nenad Aleksić Ša. Najviše mi je žao kad sam ga pitala da li bi kada bi Tara zabranila da se družimo on je prećutao. Bilo je to očekivano, najviše mi je krivo što ne vidim da mu je žao i nije se pokojao. Nije mi žao što sam provela vreme sa tobom, mislila sam da sam u svojstvu prijatelja i sve sam rekla za tvoje dobro - komentarisala je Rešićeva.

- Druga je Jovana Ljubisavljević, razočarala me je svojim ponašanjem jer se čvrsto držala svoje stavove, a kad se prikaže mi vidimo drugačije. Žao mi je što se pogubila, savete si shvatala kao napade, jednpo si pričala za crnim stolom, a drugo si radila. Nismo te pustili na miru da shvatiš koliko grešiš. Sve si radila sebi i svojoj vezi i mislim da samo odlažeš kraj koji će uslediti ovde ili napolju - pričala je Sandra.

- Vi bolje pamtite od mene. Da sve pamtim morala bih da pišem. Ne pamte ni gledaoci nego gledaju ponovo. Kad ja menjam mišljenje to je foliranje, kad drugi to rade onda je to u skladu sa situacijom - ubacila se misica.

- Nemoj da misliš da ste vi mene štedeli!Misliš da ja ne umem da se brnaim? Pričamo ti i ja, usresredi se! - odgvoorio je Ša.

- Da nije bilo Sandre Rešić ušao bi zvanično u vezu i prevario svoju ženu. Ti si pričao da se ništa konkretno nije desilo - odbrusila je ona.

- Prema meni ste se svi promenili! Ja vas ne diram, vi mene dirate. Svi se okrećete protiv mene, ne ja protiv vas. Kad je Tara otišla odma kanal. Ja nisam budala, vidim šta radiš. Ti si štitila, a govorila javno. Sve radiš za rijaliti i pare. Prodala si i Taru i mene - nastavio je on.

- Treća osoba je Mina Vrbaški, nije lično meni ništa uradila, ali sve ono što je meni govorila, Mića mi je rekao da tu promene nema. Mina je jendom došla kod mene i plaklaa, pominjala brata, ja sam se nadovezala, a verovatna sam jedna od milion koja ti je tako govorila. Ti si otišla na skroz pogrešnu stranu, mogla si da se vratiš, misila sam da si u velikom bolu. Napila si se to veče i legla kod Anje da bi bila pored Frana. Ne želim da slušam tvoje priče o Mišeli, Caru, Franu, sebe si pogazila mene nisi. Nisi zaslužila sve ovo, ponašaš se kao da nije tvoje telo i um, to je tužno - završila je ona.

Nenad Aleksić Ša sledeći je tražio reč i odma uzvratio udarac Sandri Rešić.

- Sandra je navela mene, Marko nikad nije ustao i radio fore koje ti radiš. Navlačite me da se posvađamo, a ti si ta koja ga se polaši. Dok ti je odgovarala priča Tara i Ša bila si tu. Pokušavaš da umanjiš moju ljubav prema njoj - započeo je Nenad.

- Ti si budala koja je dala 50.000 evra da bi dokazao nešto. Kako je moguće da ti ne sumnjaš? Tara je izašla i polomila ovu kuću zbog tvoje sumnje - odbrusila je Sandra.

- Druga osoba je Nadica, trudio sam se da budem tu, družili smo se, zezali, do trenutka dok me prvi niste uvredili. Vređali ste me, svašta ste mi govorili - pričao je Ša.

- Treća osoba je Jelena, non stop pljuje Taru. Ja neću dati, boriću se za nas - završio je Ša.

