POSLE SVEGA VI STE LEGLI ZAJEDNO U KREVET Lepi Mića ZGROŽEN Janjuševim ponašanjem, nije mogao da mu prećuti pa rekao SVE ŠTA MISLI

Lepi Mića sledeći je tražio reč i ni malo nije štedeo zadrugare, a prokomentarisao je i Marka Janjuševića Janjuša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je Sanja ozbiljno razočarenje, ja ne mogu da verujem u neke stvari koje je uradila. Odnos sa Carem na dva metra od Matore, zaljubljenost u Frana kog nikad nije videla, svađe sa MAtorom, zbližavanje sa ljudima koji su je blatili. Kao da si sve namerno radila. Da nisi inteligenta možda bih i sumnjao u neke stvari, ti nisi budala. Sad svako može da pere usta sa tobom i kaže da si gora. Znam da si dobar čovek i da imaš neke kodekse i da si ćitala za neke stvari - pričao je Mića.

- Broj dva, Marko Janjušević. Privatno se nismo vređali, imamo zajedničke prijatelje, blizak mi je hteo ja to ili ne. Mislio sam da će popraviti neke priče, da će ostati sa devojkom zbog koje se razveo. Nastala je kataklizma u svakom pogledu. Stvari koje je dopustio da doživi ovde, da ga neko ponižava, još samo kuglom topa da te je gađala. Ponizila ter najstrašnije sa Čorobom, namerno, kad si prešao doživeo si još gore napade. Nisi mogao da se odbraniš. Sa Čorbom je radila iz inata. Doveli ste ljubav do ludnice, kao dva ludaka. Jedan dan ste se svađali 18 puta, to je bolestan odnos. Govorie sve najgore što postoji, kleli ste se. Znam da te svaka reč boli, a pričam ti jer ti mislim dobro. Sinoć posle cele priče da se raziđete legli ste zajedno u krevet, ja to ne mogu da verujem - nastavio je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Treća osoba od koje sam mnogo očekivao je Paula Hublin. Mnogo je volim i gotivim mogla je da napravi tako jedan pozitivan vulkan sa svojom energijom, a ona na kraju ima se*s sa Tomom Panićem. Ona je neko ko ima talenat za sve, sve može! Tučeš dečka, odričeš se mame i tate, radila si stvari koje su glupe za tebe. Sve si prošla i ovde padneš! Što se tiče tebe i Frana, ja ne znam, sinoć se mazite, lepo vam je, onda se tučete. Mislio sam da ćeš pobediti ovde. Večeras ćeš napraviti ludilo, iskoristi to. Nemoj da se tučeš, žensko si. Fran nije loš dečko ne treba da ga poniziš na taj način - savetovao je Lepi Mića.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:08 BAKA PRASE SE BAHATIO NA BEOGRADSKOM SPLAVU ZA SVE PARE! Polivao ROLEKSA šampancem, a onda pokazao PAPRENI RAČUN i šokirao!