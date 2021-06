POLICIJA MI JE DOŠLA ZBOG MIŠELA, POTPISAO SAM PRIJAVU: Kristijan najavio haos posle TUŽBE, sad ide KRIMINAL do KRAJA! (VIDEO)

Rijaliti učesnici su na porodičnom sastanku, a zadrugari biraju po tri osobe koje su ih najviše razočarale.

Kristijan Golubović je tada pomenuo Mišela Gvozdenovića i tužbu koju je od njegove porodice dobio.

"Treća osoba i najgora je Mišel, ja sam ga zaistao gledao kao prijatelja, i to je osoba kojoj ništa nisam tražio, a on je meni tražio puno toga i dao sam mu mnogo toga. Prijavili st eme, došla je policija juče ovde, potpisao sam prijavu, zbog koje prvog jula idem u tužilaštvo, zbog ugrožavanje bezbednosti! Zamislite te kukavice, koje tužakaju, to su najmizerniji ljudi, u kriminalu sam naučio da ako se k*rčiš, da ideš do kraja", ispričao je Kristijan.

"Ja ću navesti Kristijana Golubovića i generalno ljude koji su mi bili najbliži. Od prvog dana sam Čorbu, Kristijana i Draganu gledao kao svoje. Mislim da smo dosta vremena proveli zajedno, proveli vreme u pabu. Ne znam koji je razlog bio da dođe do takve situacije, pljuvanje mene u facu, psovanje moje porodice, do rečenice da nigde neću pevati kada izađem. Čorba me je isto razočarao. Nije mi se svidelo, mislim da nije lično mislio, kada ga je pitao Kristijan za stolom da li ja smrdim, ti si rekao da smrdim, ali mislim da si to uradio da bi podržao Kristijana", rekao je Mišel.

