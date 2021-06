KIJA JE MALA KLOŠARKA KOJA SE POGUBILA! Lepi Mića ocrnio Kockarevu, a tek će da razveže JEZIK! Nadica se nije ni POTRESLA (VIDEO)

Lepi Mića je ovog jutra bio budan pre svih, a društvo mu je pravila Sandra Rešić, pa je slušala njegov monolog o sinoćnjem glasanju na Zadrugoviziji i Kiji Kockar.

"Vi nemate mu*a da kažete... Opravdanja nema", pričao je Mića.

foto: Printscreen

"Nije lep potez", rekla je Sandra.

"To su kompleksi, ti si u žiriju, i kažeš dvanaest poena za... Stanija je realna, ova nije, pogubila se, ne zna gde udara", nastavio je Mića.

"To je jedna klošarka mala koja se pogubila. Pošto se ponaša tako, sad ću ja da pričam neke stvari. Neću komentarisati ništa ružno, ali ću reći kako jeste. O njenom ocu nisam pričao ništa ružno, samo sam rekao da je imao pet žena i od tih, jedna mu podarila dete, a on je nije priznao. Nikog nisam vređao, to je suština njene nemoći", rekao je on.

"Znaš kada ću da odgovoram, kad ti ubije porodicu, pokrade, uvredi... Inače, ja da odgovaram tebi šta je ona mislila, neću", rekla je Nadica.

"Da imate malo obraza... Šta znači da se laže milion ljudi, da kaže dvanaest poena za Nadicu, a ne za Miću, mi smo nastupali zajedno!", rekao je Mića.

"Čemu ta ogorčenja? Pusti me, nedelja blag dan", odgovorila je Nadica.

Kurir.rs/K.Đ.