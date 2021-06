NECA SKUPLJA HRABROST DA PONOVO PRIĐE BORI: Poverio Jeleni svoj pakleni plan, dosad je imao pogrešan PRISTUP! (VIDEO)

Nenad Lazić Neca pričao je sa Jelenom Batos, pa se požalio i na svoj odnos sa Borom Santanom, koji bi hteo da promeni.

"Voleo bih da skupim hrabrosti i da mu kažem sve kako jeste. Svi su imali osećaj da sve što se dešava, da ja radim zarad rijalitija. I Bora ima isto mišljenje, da sam ga iskoristio zbog rijalitija. I ja hoću da kažem da nije tako kao što misli. To je sve pogrešan pristup", pričao je Neca.

foto: Printscreen

"Ja nikad nisam hteo da se vređamo i da idemo na sud", nastavio je Neca.

"Misliš da bi to nešto promenilo?", pitala je Jelena.

foto: Printscreen

"Mi kad ne pričamo nemam osećaj da me mrzi, a sad ovako kad pričamo, imam osećaj da je on dobra osoba i da me on ne mrzi. Ima pogrešno mišljenje o meni, jer kad se posvađamo, iznese najgore mišljenje, izvređa me. Ja nisam toliko samopouzdan, mene vređa sve", rekao je Neca.

Kurir.rs/K.Đ.