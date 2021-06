ŠA DOKAZUJE NARODU DA JE 50.000 € NIŠTA U ODNOSU NA BRAK KOJI JE PRODAO: Jelena otvorila dušu o bivšem, evo šta priča bez BUBICE!

Jelena Batos odmah je otkrila kako se oseća, pa progovorila o Nenadu Aleksiću Ša i njegovoj situaciji.

"Što se Nenada tiče, on je mene ubeđivao da želi da pokaže Tari da je voli i da mu je stalo da nje, pa je potpisao da plati njenu kaznu od 50.000 evra. U ljubavi je sve moguće, ljubav je slepa. On je hteo da pokaže ljubav, to nije pogrešno. Mi kada pričamo sami van stola, bez bubica, on meni priča da je Tara pogrešila, a kada je to platio, ispalo je kao da je podržao taj čin. Tako ona neće da nauči iz svoje greške", rekla je Jelena.

foto: Printscreen

"Čuli smo komentare da je ovo najskuplji s*ks u životu, a ti si rekla da ga je ulazak koštao 200.000 evra", prokomentarisao je Darko.

"Tako sam čula, ja sam ga pitala to, on je rekao da bi ga to koštalo toliko i kada bi izašao van. Njegove pare, njegova stvar. Ja sam samo htela da ga posavetujem kao prijatelj, koje stvari treba da podržava, a koje ne. Najiskrenije sada, sve što sam mu rekla u vezi njegovog ponašanja, gde je pogrešio, on me je sve poslušao, ali to nikada nije priznao za crnim stolom. Kada spavamo, krevet pored kreveta smo, on me pita gde je pogrešio... Kao da je jedna osoba van crnog stola, a druga ovako. Ja sam shvatila da se on obraća Tari, da misli da ona sve sluša, pa joj daje odgovore, a kada pričamo kad svi zaspu, onda je to taj Nenad. Više ne mislim da je psihički bolestan. On nije loš čovek, delimo poslednje parče hleba, ali u važnim momentima zna da bude jako bezobrzan. On je tu devojku jako zavoleo... Rekao mi je da bi se meni sviđala Tara kada bih je ja upoznala, da je ona prikazana u lošem svetlu...", istakla je Jelena.

"Da li misliš da će se pokajati zbog 50.000 evra?", pitao ju je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ne verujem da će se pokajati. Ne verujem, iskreno da ti kažem. Kad se sve desilo, mislila sam da hoće. On je prestao da gleda realno sliku života. Toliko je voli da bi sve svoje dao. Hteo je ovim činom da dokaže narodu da ovih 50.000 evra nije ništa za to što je sve izgubio, što je prodao brak. Isto mogu da ti kažem, kad smo išli na Zadrugoviziju, pre nego što smo izašli na scenu, raspitivao se koliko mu je honorara ostalo. To me je bilo šokiralo i čudno, jer onda ide protiv svega što smo pričali", odgovorila je zadrugarka.

"Dobio je informacije da mu se otac meša u nešto. Okej je da on voli tu devojku, ali sa ovakvim ponašanjem njegovi prijatelji i familija gube značaj. Vidite kako sad priča o roditeljima... Zašto smo šokirani onda kada skače na nas? Ja sam mu rekla da je Tara napisala da joj se niko nije javio, da joj niko ne odgovara, apelovala je da mu se njegovi roditelji jave. Sad ne znam šta je dalje bilo...", dodala je Jelena.

Kurir.rs/K.Đ.