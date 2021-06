MAJU GRIZE SAVEST ZBOG TUŽBE ZA STARATELJSTVO KOJA JE STIGLA JANJUŠU: Priznala da je baš GREŠILA, a tek sad je sve SHVATILA!

Maja Marinković priznala je da je grize savest zbog tužbe koju je Marko Janjušević Janjuš dobio od Ene, a vezano je za starateljstvo nad njegovom ćerkom Krunom.

- Iskrena da budem, kao što mi je neko rekao juče na Zadrugoviziji, najbolje izgledam kad se najgore osećam - započela je razgovor Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zbog sitnica smo pravili probleme... Ja se sada trudim da se iskontrolišem. Jesam tu uvek u blizini kao Denis napast, ali ja neću da odustanem, ne mogu da odustanem od čoveka koga volim. Poštovaću svaku njegovu odluku, ali on sto puta kaže da je kraj, pa završi sa mnom. Ja sam ga pitala danas da li smo u vezi, on je rekao da neće ni sa kim da bude do kraja života, ono njegovo, a onda legne pored mene i kaže mi da me voli. Ja ne mogu da budem njemu ispred nekoga koga najviše voli, ćerke, ali to su dve različite ljubavi. Rešenje nije razdvajanje, nego da poradimo na ponašanju, da pokažemo da smo normalni ljudi, što nismo do sada. Ja smatram da se promena na meni vidi. Ne mogu ja iz korena da se promenim, takva sam kakva sam, ali biću mu podrška. Za sada smo okej - dodala je Marinkovićeva.

- Da li on vidi tvoj trud i zalaganje da se promeniš od kada je saznao da ga je supruga tužila? - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- On me ne krivi, ali ja se osećam krivom. Njegova odgovornost je veća, on je ipak otac, ali nije se on svađao sam sa sobom. Delimično smatram sebe krivom, štipanje, grebanje, to nije u redu. Mene je sramota... Katastrofa, neću smeti nijedan klip od sramote da pogledam. Niti se ponosim, niti dičim tim stvarima. Trudim se da se promenim. Očigledno je bilo potrebno da dođe do ovih stvari da bih shvatila neke stvari. Da li je on seo pored Aleksandre, da li sam ja gledala Čorbu, to su budalaštine, tek sada shvatam - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam letos lagala da nismo zajedno, to me je sve nerviralo, jer je hteo da ispegla taj drugi odnos. Imali smo situaciju kada mu je majka došla iz Prijepolja da vidi dete, Janjuš i ja smo uhvaćeni zajedno. Ona (Ena) nije htela da dovede dete jer je videla da je sa mnom. Razumem je kao majku, želi da zaštiti dete, u tom smeru mogu da je razumem. Da smo se ponašali normalnije, ne bi došlo do toga. Dare, naša ljubav jeste jaka i imamo emociju koja je bolesna. Ne opravdavam te scene, ali mi da ne volimo jedno drugo, ne bismo bili zajedno. Ta ljubav ne može da se potisne, ali mogu da kažem da ću se promeniti... On mene voli, bori se sam sa sobom. Zna i da su i moji i njegovi protiv te veze, ali mi smo zajedno. Rešenje je da se potrudimo da poradimo na našem odnosu. Ja ću zaista dati sve od sebe. On nije bio dobar muž, ali je divan otac, koji voli svoje dete i jako je posvećen. Dete treba da bude na prvom mestu, svi znamo kakav je otac, žao mi je što se sve to desilo - istakla je Maja.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

