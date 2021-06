MAJIN UDARAC GLAVOM O VRATA JE SVIMA PROMAKAO Marinkovićeva ponovo udarila iz SVE SNAGE, Janjuš je držao, ona VRIŠTALA na sav glas

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković ponovo su se sukobili u izolaciji, a svima je promakao njen udarac glavom o vrata.

Naime, Maja je u toku rasprave sa Janjušem ponovo iz sve snage udarila, a Janjuš ju je držao da ne bi ponovo isto uradila.

Dok ju je on držao, ona je vrištala na sav glas i plakala, nije mogao da je smiri.

- Ku*vetino jedna, nemoj da me bodeš - rekao je Janjuš.

- Zašto me vređaš kretenčino jedna, puši ku*ac - vikala je Maja.

- Ima da te vređam do kraja života, je*em li ti mamicu, ne pipaj me - zapretio je Janjuš.

- Što me vređaš, vidi šta mi radiš, što me vređaš, ne grizi me, ne udaraj glavom. Radiš iste stvari - vikao je on.

- Zašto me vređaš više, ne mogu, zašto me vređaš - plakala je Maja.

- Ti si mene prva vređala, makni mi se, ne nazivaj me klošarom, sve isto radiš, katastrofa. Ostavi me na miru - besneo je Janjušević.

- Neću da te ostavim - vikala je Maja.

