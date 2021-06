NOVA TURA HAOSA MAJE I JANJUŠA! OBEZBEĐENJE SPREČILO FIZIČKI OBRAČUN: Ona totalno poludela, a on nije znao šta ga je SNAŠLO! VIDEO

Maja Marinković je iste sekunde poludela kada je iz sobe za rehabilitaciju čula Janjuša, koji je sa Filipom Carem pričao u sobi za izolaciju. Odmah je ušla tamo i napravila haos.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta radiš ti? Zašto mi ne posvećuješ dovoljno vremena? Ja hoću 24 časa pažnju! - pitala je Maja.

- Odmah smo raskinuli, to nađi dečka napolju za to - poručio je on.

- Nismo - rekla je Maja.

- Nemoj da se ponašaš tako, da ti ne bih posvetio nijednu sekundu, a malo mi fali. Toliko si naporna... Nemoj da mi guraš prste u usta, devojko - poručio je Janjuš.

- Ne posvećuješ mi pažnje koliko mi je potrebno - nastavila je Maja.

- Neću ti posvećivati uopšte pažnju - zapretio je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Samo probaj. Ne odgovara mi tvoje neposvećivanje pažnje - odbrusila je Marinkovićeva.

- Makni se - odgovorio je on i sklonio je sa sebe.

- Nemoj da me bacaš sa sebe, skloni se - urlala je Maja.

- Nemoj opet da mi praviš scene! - nastavio je da urla on i nastao je karambol.

Janjuš je pokušao da je istera iz sobe, a ona nije htela da izađe, pa je nastavila da ga urniše. Obezbeđenje je uletelo u izolaciju da ih razdvoji. Podsetimo, Teodora Bilanović i Milan Janković Čorba su pre ovoga dobili nagradu za otkriće "Zadrugovizije", a da li je ovo razlog Majine nervoze, ostaje da saznamo.

Kurir.rs/M.M.

