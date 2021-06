OVACIJE ZA RIALDU KARAHASANOVIĆ! OTVORILA DUŠU S NEBA, PA U REBRA: Jedva čekam da imam S*KS sa Kenanom posle 8 meseci! (VIDEO)

Počela je raspodela budžeta Rialde Karahasanović, a prvi veliki budžet pevačica je dala svom dečku Kenanu Tahiroviću.

Ona je otkrila i da jedva čeka da ima intimne odnose sa dečkom kada napuste Belu kuću.

foto: Printscreen

"Veliki budžet mojoj ljubavi. Ja sam ta koja kaže sve što misli, vičem, a prosto, želim da osetim nekad da držiš moju stranu, kakva god da je. Smeta mi to što komuniciraš sa nekim ljudima koji me provociraju, znam da to radiš iz kurtoazije. Ja te volim takvog kakav jesi. Jedva čekam da se završi ovih nekoliko dana da imamo s*ks!", poručila je Rialda, a zadrugari su joj aplaudirali.

Kurir.rs/K.Đ.