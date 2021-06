ĐAVOLE SMRDLJIVI, SAMO SE SMEJEŠ PORCULANSKIM ZUBIMA! STANIJA TI IDOL?! Janjuš do koske izvređao Maju, ona se guši u suzama!

Tokom raspodele budžeta Rialde Karahasanović, Sandra Rešić je Marku Janjuševiću Janjušu rekla da je prodao ćerku za devojku, jer se ponovo pomirio sa Majom Marinković.

Maja je i dalje bila nezadovoljna što ne dobija dovoljno pažnje od Janjuša, pa su se još jednom posvađali.

"G*vno jedno bezobrazno... Nemaš osećaja, bolesnice... Ja sam bolesniji od tebe što ti popuštam. Sto puta. Ko si ti? I dalje mi praviš scene", pričao je Janjuš.

foto: Printscreen

"Hoćeš da pokreneš temu, sebe kanališ. A možeš da me j*beš", nastavila je Maja.

"Sad ću da pređem ovde da spavam. Nemoj da me štipaš, nemoj da me štipaš, opet praviš sr*nja, pretiš mi... Sve lažeš, a mene kanališ. Ovaj pakao će da ti se vrati kad tad. Kako lažeš sve. Toliko si bezobrazna, pakao, samo lažeš i praviš sr*nja posle svega. Želim da me pustiš od ovog trenutka. Nemoj da mi dolaziš i praviš scene. Neću da te gledam više. Ne mogu da te gledam... Toliko si bezobrazna, da je to pakao", nastavio je Janjušević.

foto: Printscreen

"Ovo radiš jer ti je Sandra rekla da si prodao ćerku za devojku", govorila je Maja.

"Nemoj da me maltretiraš. Ko si bre ti? J*bem vas u usta, Stanija ti idol, samo mi se skloni da te ne gledaju moje oči. Dodir ne želim. Samo znaš da mi se smeješ svojim porculanskim zubima. Ne znam šta ću da radim od života, kako ću ovo da izdržim? Kako? Umesto da ćutiš i da zabiješ glavu. Nemoj da mi se obraćaš, nije mi dobro, ne želim da te vidim kad izađem odavde, đavole jedan smrdljivi", pričao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.