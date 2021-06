MATORA PRIZNALA DA JOJ SE SVIĐA RIALDA! Nastao OPŠTI HAOS u rijalitiju zbog njihovog odnosa: Kad ne bude sa Kenanom, muvaću je!

Rijaliti učesnici komentarisali su raspodelu budžeta ovonedeljnog vođe Rialde Karahasanović, pri čemu je Jovana Tomić Matora priznala da joj se Rialda dopada.

- Matoroj je dala veći budžet od Sanje i Mine. Sanju i Minu je pomela metlom. Rialda je meni zamerila što sam rekao nešto bez imalo mržnje, da će biti zvezda klubova, od tada je krenula. To je možda dobro, da bude najveća zvezda na Balkanu. Ja joj to od srca želim. Danas sam joj fino rekao. Nije pitanje koliko je dala para, nego komentari. Zna se odlično sukob nje i Teodore, nje i Čorbe, nje i Ša... - pričao je Lepi Mića.

- Ja sam napomenula svađe, rekla da sam hiljadu puta nešto rekla. Sa Ša sam se fokusirala na odnos sa Tarom i da je zaboravio to šta je. Ako se ko svađao sa Ša, ja sam... Ako ja moram da dočekam da dajem budžet i pričam sve to isto... Moj i Miličin odnos nije isti kao drugi odnosi... Svakog ko me je uvredio, napomenula sam situaciju, obrazložila... Moj i Matorin odnos je takav kakav jeste, jer je ona podbalala, ismejavala... Ako Kenan može da spusti loptu sa Matorom, onda izvoli veliki budžet. Nećemo se družiti, ali ja ne zaboravljam kad je bila tu za mene - pravdala se Rialda.

- Matora priča Čorbi da ti napadaš Sandru jer se druži sa tobom, da li je to normalno? - pitao je voditelj.

- Rogovi su u vreći, ne može ništa na silu. Vi se družite zbog hrane, jer ste sami slabi! - urlao je Mića.

- Rialda, tebi je Kenan rekao da ćete nastaviti zajednički život i da je prvi uslov da ne pričaš as Matorom - dodao je voditelj.

- Ja sam prekinula druženje sa Matorom, a kada je mene Ša vređao, Kenan ga je skidao sa krova. Ja sam dala budžet shodno delima i postupcima. Dala sam budžet, gotova stvar - urlala je Rialda.

- Ja sam i prošli put dobila veći budžet, kada je situacija bila još gora. Ja sam jasno i transparentno ustala i rekla mišljenje o Rialdi i šta bih radila kada ona ne bi bila sa sadašnjim dečkom. Ja sam se distancirala, ona mi je rekla da takve stvari ne treba da pričam ni u šali. Ja sam iskrena, to mi je najveća greška. Trebalo je da ćutim, ali lakše mi je da priznam. Jedina stvar koju mogu da kažem, ja o Rialdi od prvog dana imam lepo mišljenje. Jedino što najmanje mogu je da prestanem sa peckanjem. To što se našalim sa Čorbom... Drug mi je, delim sa njim neke stvari. Prokomentarišem nešto kako je dobra riba, ovako, onako, trudim se da ne peckam. Rekla sam sto puta, okej, u lepoj je vezi, zaljubljena. Ako ne bude bila sa Kenanom sutra, može li neko da mi uskrati pravo da je muvam? Ja mogu da ćutim - rekla je Matora.

- Što ne kažeš da je Rialda ljubomorna na Sandru? - pitao je voditelj.

- Bila je scena u kuhinji, Sandra nije htela posle ni da jede, Rialda ju je ispreskala tad. Ja sam rekla da je Rialda možda ljubomorna što više ne jede sa mnom. Bilo mi je žao Sandre - govorila je Tomićeva.

