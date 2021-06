STO PUTA SAM ZATAŠKALA DA JE BIO GRUB! Milica Kemez optužila BORU da je bio nasilan, otkrila SVE DETALJE, a onda PROMENILA ploču!

Milica Kemez najpre je optužila Boru Santanu kako je bio nasilan prema njoj, da bi dokraja izlaganja promenila stav.

foto: Printscreen/Pink

- Vukao me je, nije me tukao. Zato što je on poricao da je bio grub prema meni, zakleo se da nije. Sto puta sam zataškala, jednom mi izletelo! - pričala je Milica.

- Ako ga voliš i njega optužiš, samo da bi ti ispala... - govorila je Rialda.

- Ona je rekla da je njen partner tukao - dodao je Đedović.

- Ako sam ja nasilnik, onda pola njih treba da ide ovde u zatvor. Ja nikad udario nisam! Reci, jesam li te udario pesnicom? Nismo mi zajedno od juče - rekao je Bora.

foto: Printscreen/Pink

- Tamo kod hotela smo otišle, i ja sam ispričala Pauli, bio je grub prema meni - rekla je Milica.

- Odmah bih sam otišao u zatvor da jesam! Nikad nikog nisam udario! Ja sam veći nasilnik od njega koji transparentno tuče devojku? Po ruci sam je udario, preko pokrivača! - rekao je Bora.

- A ono što on meni priča ispod jorana, to niko nije rekao ni potegao! - nastavila je Milica.

foto: Printscreen/Pink

Milica je potom nastavila svoje izlaganje:

- Ja mislim da je od početka rijalitija, jer je rekao da sa mnom samo kupuje mir. Uvek mi u svađama kaže da me ne voli, da neće biti sa mnom, da ne leže sa mnom... On mi kaže da je to bilo u afektu - pričala je Milica.

- Mi smo ležali u krevetu bez jorgana i pričali smo, da ispričamo kako je bilo. Ja sam plakala, on se iznervirao, i tu je bio grub, monstruozne stvari mi je rekao. Nije me tukao, demantujem, loše sam se izrazila. Šakama me je ovako gurao da se okrenem, više puta. Ja sam njega sto puta uštinula kad me iznervira - nastavila je Milica.

- Ispada da ga se plašiš, ti si žrtva nasilja! Otkud znaš da je to Bora za stolom ili tamo? - pitao je Đedović.

- Meni govori lepe stvari kad se ne čuje, a isto tako i ružne stvari. To se desilo slučajno, rekao mi je, ako bude to, on bi mene voleo, i da bi ga to smirilo. Onda meni kažu ljudi da me on ne voli! - rekla je Milica.

foto: Printscreen/Pink

- Rekao sam da u životu nećemo više imati se*s. Ne ulazim više u rijaliti! Ja bih voleo da ona bude sa Filipom Đukićem, majke mi, ja njega baš gotivim! - pričao je Bora.

- Evo, on stalno to radi! Mene je iznerviralo to što si ti nasrtao na mene tri puta! Nikad me nije udario, evo Ermina je videla kako me je klepio po ruci prošle godine, a to se nije spominjalo! Hoće neko nekad da stane na moju stranu! - rekla je Kemezova.

- Rekao sam da u životu nećemo više imati se*s. Ne ulazim više u rijaliti! Ja bih voleo da ona bude sa Filipom Đukićem, majke mi, ja njega baš gotivim! - pričao je Bora.

foto: Printscreen/Pink

- Evo, on stalno to radi! Mene je iznerviralo to što si ti nasrtao na mene tri puta! Nikad me nije udario, evo Ermina je videla kako me je klepio po ruci prošle godine, a to se nije spominjalo! Hoće neko nekad da stane na moju stranu! - rekla je Kemezova.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:09 CECA ODUVALA SVEĆICE SA RASKOŠNE TORTE I ZAMISLILA ŽELJU: Dečko Bogdan sve vreme pored nje, slavi se do ZORE!