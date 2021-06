NEKAD SI BIO ŠA, SAD SI PREDMET SPRDNJE, GADIŠ SE LJUDIMA! Miljana oplela po reperu, odmah skočila i Nadica, pa ga DOKOSURILA

Nenad Aleksić Ša izabran je za zadrugara koji je najviše razočarao cimere.

- Pogodio sam odmah, znao sam! - rekao je Ša, a potom se ubacila Nadica Zeljković koja je prokomentarisala repera.

- Naciji si se valjda i zgadio, mislim se u sebi. Nije me to ništa iznenadilo, normalno je da su njega izabrali. Ali govorila sam da je on mene razočarao. Kad se setim da sam mogla još gore da prođem... Mene je iziritiralo da krenem da ga urazumim. Svi znate kako je to počelo, ja to zovem brakorazvratnici, dođu ovde i pričaju bajke, pa kad se ušuškaju, krenu da repuju i pokazuju svoju snagu. On toga nije svestan, ali o tom po tom. Neću da komentarišem njegove finansije. Tako da nisam se mnogo iznenadila. Ja sam njemu pre govorila, i na kraju, kako je on završio, a ona verovatno i ju ju, nargila, kokteli... Gledaoci verovatno vide nešto. Nije ispao čovek, i korektan da prizna, da kaže. Još gore je što je devojka prva priznala da je zaljubljena. Ima svega po malo. Nema niko protiv njihove ljubavi, ali ona sigurno nije dokazala to, evo dokazala je balone - pričala je Nadica.

- Tu nisam ja tražio da neko meni pokazuje, to nije moja kazna, moji su baloni. To nema veze sa mnom - rekao je Ša.

- Nije ni čudo, ljudi su ga smatrali nekom zvezdom, ali zvezde su na nebu. Sav njegov izbor je razočarao sve ljude. Odvratan, ljigav, nikakav, prcopevac, takve gnjidice ne mogu da mi priđu. Ti si za mene mali miš, i da si poslednji na svetu, us*anom motkom te ne bih pipnula. Veličanje ljubavi, sve pohvale za suprugu, onda iznošenje prljavog veša... - govorila je Miljana.

Miljana je bila prekinuta reklamama, ali to joj nije predstavljalo smetnju da nastavi da urniše Ša.

- Ja sam Miljana Kulić, a ti si bio nekad Nenad Aleksić. Sad si predmet sprdnje - govorila je Miljana.

- Ja bar ne k*njam - rekao je Ša.

- Ti svoje s*nje nećeš moći da počistiš, ni za sto života. Najveće s*anje ti je Tara. Nikada nećeš nastupati više, a sve što ne bi voleo da je tvoja uličarka, pričaš meni - rekla je Miljana.

Nakon sastanka Nenad se požalio bivšoj devojci Jeleni Batos.

- Ja sam jako stabilan kad su ozbilje stvari, život. Za osobu koju volim ja sam 100% i to ću njoj i dokazati. Napolju mogu mnogo više, jedva čekam da je vidim - pričao je Ša.

- Ti kažeš "ja kad sam došla", ja menjam sebe ako to hoću. Okej je da se svađam, samo nisam trebao da vređam, to mi je jedino krivo, samo se za to kajem - govorio je reper.

