SVEGA MI JE PREKO GLAVE, MORAM DA KRENEM NA TERAPIJE! Milica se izjadala Mišelu, otkrila čime će se BAVITI posle Zadruge!

Milica Kemez otvorila se Mišelu Gvozdenoviću o planovima za budućnost, a on ju je posavetovao da ne mora da se bavi friziranjem nakon "Zadruge".

- Ja ne znam što ti ne radiš svadbe samo vikendom? Imaš veselja, punoletstva preko nedelje... Da radiš tri dana nedeljno, dosta ti je - savetovao ju je Mišel, dok je Milica odmah odgovorila:

foto: Printscreen

- Možda je sve ovo što mi se desilo je to... Ja to volim da radim kao hobi, ali tu školu nisam htela ni da upišem, naterali su me. Toliko sam nekih kombinacija i kreacija smislila... Hoću sad da se preselim u Beograd, da budem bliže sestri i da krenem ispočetka, da upoznajem nove ljude, novi život. Svega mi je preko glave, i seljenja, novih gradova, ali šta da radim. Koliko puta ljudi krenu ispočetka... Ići ću na neke terapije da vidim gde ja grešim, što se tiče ljudi i međuljudskih odnosa. Meni je mana što se upoređujem sa drugima.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:18 ŠA PREUZEO DUG, TARA LUMPUJE NA SPLAVU! Simova na DŽEHVINOM nastupu u ZAGRLJAJU MENSURA Ajdarpašića i OVOG bivšeg zadrugara! VIDEO