DRAGI UČESNICI, MI SMO OTMIČARI! Ceo rijaliti na nogama zbog novog zadatka, stiglo pismo u Belu kuću koje ih je ŠOKIRALO! (VIDEO)

Nakon što su rijaliti učesnici saznali da su Fran Pujas, Rialda Karahasanović, Stefan Karić i Milan Janković Čorba oteti, stiglo je novo pismo u Belu kuću.

Rijaliti učesnici dobili su zadatak koji nisu imali ranije.

foto: Printscreen

"Dragi zadrugari... Mada bismo pre rekli jadni zadrugari... Da vam se predstavimo - mi smo Otmičari. Od sada mi vladamo Zadrugom. Vaši divni prijatelji su oteti, lišeni slobode i svih blagodeti koje su imali dok su bili sa vama! Zaboravite na sve pomoći na koje ste navikli da dobijate, pošto smo se kladili da nećete uspeti da vratite vaše drugare! Možda pretpostavljate, a možda i ne znate – motiv svake otmice je traženje otkupa u zamenu za puštanje otetih na slobodu! Da li ste spremni da čujete cenu otkupa? E pa čućete je vrlo uskoro... Do tada dobro razmislite da li ste spremni da se zauvek oprostite od vaših prijatelja. Vaši najmiliji Otmičari!", pisalo je u pismu.

Oteta ekipa bila je u luksuznoj sobi, a Veliki šef poslao im je pismo.

"Morate da glumite da ste gladni, žedni, da je strašno mesto na koje su vas poslali, da je sve prljavo, puno buba i grozno! To će da gledaju Zadrugari! Njihov zadatak je da za vas daju veliki otkup kako bi vas oslobodili od ovih muka! Takođe na naš znak znaćete kada je kraj vašeg malog skeča i kada možete da se vratite uživanju i slobodnim aktivnostima! Ona grupa koja uspe da prva vrati svoja dva prijatelja, će živeti u blagostanju, dok će druga grupa sledeće nedelje da živi na ivici egzistencije! Sada je na vama da pre svega uživate, ali kada dodje vreme za to, ne smete ni na jedan jedini način zadrugarima pokazati da vam je lepo. Već naprotiv... što veća patnja, to će se možda vaši prijatelji iz zadruge lakše odricati svojih ličnih stvari koje će izmedju ostalog morati da daju za vaš otkup. Napominjemo, da crni deo ove sobe koji ćemo zvati podrum, od momenta kada dobijete znak da odete tamo, ne smete napuštati ni na trenutak sve dok ne budete obavešteni da vas zadrugari više ne vide. Pozdrav, Veliki šef", piše u drugom pismu.

Kurir.rs/K.Đ.