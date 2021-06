DA LI PREPOZNAJTE OVE PRELEPE ŽENE?! Zadrugarke promenile lične opise, radile brojne operacije, danas NE LIČE NA SEBE OD PRE! FOTO

Gotovo da u rijalitiju "Zadruga" ne postoje učesnice koje estetskim korekcijama nisu menjale svoj izgled. Neke su otišle toliko daleko da njihov izgled nema veze sa onim kakve su bile sasvim prirodne, dok su druge to učinile sa merom.

Maja Marinković:

Transformaciju Maje Marinković mogli smo svi da gledamo na malim ekranima. Maja je u "Zadrugu 2" ušla sa silikonima u grudima i filerima u usnama, a sada u "Zadruzi 4" ima i popularne mačje oči i barbi nos, dok se spekluše kako je i njena vilica dobila sasvim drugi oblik u odnosu na prethodnu sezonu.

Kada pogledamo neka njena izdanja iz rane mladosti, teško je uočiti sličnosti sa personom koja nas svakodnevno šokira svojim ponašanjem na televiziji. Maja je do te mere izmenila svoju spoljašnjost da su tu samo naznke po kojima možemo zaključiti da se radi o istoj osobi.

Miljana Kulić:

Miljana Kulić je rijaliti učesnica sa najdužim stažom. Ona se prvi put pojavila na malim ekranima u rijalitiju "Maldivi", a iako od početka proziva starlete i žene koje imaju silikone ni ona nije odolela trentu, te se i sama podvrgla popularnom estetskom zahvatu, pod nazivom mačje oči.

Pored te korekcije, Miljana je stavila i "silikone" u usta, koje je kasnije i izvadila. Kulićeva je imala i velike oscilacije kada su kilogrami u pitanju, ali je to nikada nije sprečilo da pokaže svoje telo u kupaćem kostimu. Kulićeva sad fura kratku kosu, a eskperimentisala je i sa bojom svoje kose.

Rialda Karahasanović:

Rijalda je javno priznala kako ima ugrađene silikone u grudima. Ona važi za jednu od najatraktivnijih učesnica "Zadruge 4", a svoj jasan stav o estetskim korekcijama iznela je i u medijima.

– Što se tiče silikona i plastičnih operacija, ja sam davno rekla svoje mišljenje. Ko ima mogućnosti, a i potrebu da nešto promeni na sebi, ja ne vidim tu nikakv bauk. Naravno da treba ostati u granicama normale, a ne praviti plastičnu lutku od sebe – kazala je Rialda.

– Kada čujem kako pojedinci pričaju o plastičnim poduhvatima u 21. veku i kako im je to „van pameti", tačno mi se povraća. Svako ima pravo da radi šta hoće, bez da ga osuđuju. Ja sam prva uradila silikone iz svoje vlastite potrebe, neki su jedva dočekali da me dočekaju na “nož” i komentiraju. Ali se ni u jednom trenutku nisam pokajala, volim da izgledam dobro, na kraju krajeva to mi je i posao „moram držati do sebe” – završava pevačica.

Sanja Stanković:

Pre nego što je postala poznata svojim učešćem u "Zadruzi 1", Sanja Stanković je debitovala na televiziji u emisiji "Šopingholičarke", a malo ko bi ovu fatalnu plavušu tada zapazio.

Sanja je u tom trenutku izgledala sasvim drugačije, tako da čudi njena priča da od estetskih zahvata ima samo hijeluron u usnama.

Sandra Rešić:

Kada se prvi put pojavila u takmičenju Zvezde Granda", pevačica Sandra Rešić nije bila ni nalek vitkoj devojci kakva je sad. Ona je uz pomoć ishrane i trenera uspela da skine 30 kilograma i postala devojka za kojom se mnogi okreću.

Njena fizička promena, uticala je i na mentalnu, pa je Sandra uspela da uđe u finale prestižnog takmičenja, a sada svoju karijeru želi da podigne na viši nivo učešćem u rijalitiju "Zadruga".

