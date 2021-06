MISLILA SAM DA ĆE SLOBU GAĐATI JAJIMA, ON BIO BUKIRAN DO NOVE GODINE! Rialda se prisetila Zadruge 1, pa se dotakla sudbine ŠA!

Rialda Karahasanović i Milan Janković Čorba prisetili su se dešavanja iz Zadruge 1, pa su procenili šta čeka Nenada Aleksića Ša kad izađe iz ove sezone rijalitija.

- Ono što se dešavalo između Slobodana i Kije, ja sedela sa menadžerom na sastanku, pratila sam na TV-u, nisam na Jutjubu. Rekla sam: "Ovaj čovek (Sloba) kad izađe, gađaće ga jajima". Meni Leka kaže: "On je do Nove godine bukiran". Uopšte nemaš svest kako to rezultira - rekla je Rialda.

- Možda je Ša dao 50.000 evra, a postane milioner do Nove godine - rekao je Čorba.

- Pa da, Kija ušla kao stjuardesa, izašla kao... - dodala je Rialda.

- Naše mišljenje nema veze sa mišljenjem naroda - istakao je reper.

