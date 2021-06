KRISTIJAN IZVREĐAO KRISTININOG OCA! Pevačica pohvalila ljubavnika da je S*KSI i izgleda mlađe, on joj spustio porodicu pred SVIMA!

Kristijan Golubović i Kristina Spalević su ovom prilikom otvorili dušu o svom turbulentnom odnosu, a budući da je svoju suprugu Ivanu prevario sa pomenutom zadrugarkom, ovom prilikom otkrio je da li smatra da je sa Ivanom definitivno kraj.

"Ma ne bre! Bila je priča u ''Farmi 6'', devojka me posle na ulici startuje i kaže da je moj fan, a meni oči kao na džek potu, a pravim se fin. To je zamerka 10 dana posle toga, ko je ona šta je ona... Kaže ''Da li si ti video njene oči?'', pa šta ja imam sa njenim očima. A ona mi kaže ''Pa ona je zaljubljena u tebe'', pa šta ja da radim", priča Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

"Svestan sam šta sam uradio. Svestan sam da sam sve uradio iz inata da ne može da mi bude oprošteno", zaključio je Golubović.

Na čitavu priču o njegovoj supruzi Ivani, nadovezala se i Kristina Spalević i sve u studiju šokirala:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Sve je tako crno, al ja tebe kad pogledam sad, naspram prethodne emisije u kojoj smo gostovali, toliko si mi sad s*ksi. Pogledaj kako izgledaš, brutalno! Kao 20 godina da imaš. Možda nas samo ta mala razlika u godinama malo koči."

"Od ćaleta njenog sam stariji 10 godina i on izgleda kao da mi je ujak", dodaje Kristijan.

"Nemoj tako da pričaš, nisi video mog tatu. On je mladolik, ne baš kao ti, jer nema pored sebe ribu od 23 godine. On je sad malo u daunu, ali to će sve biti okej posle emisije", zaključila je Spalevićeva u emisiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen/Pink

