MAJA I JANJUŠ ISKRENO O SVOJIM SVAĐAMA! Otkrili šta je KLJUČNA STVAR zbog koje POLUDE, a on priznao: BLAM MI JE KAD MI UDARI ŠAMAR

Maja Marinković je prilikom progovorila o vezi sa Markom Janjuševićem Janjušem.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Naš odnos iz dana u dan je sve luđi i luđi. Od mene sve može da se očekuje, naravno kada je prava ljubav u pitanju, a ja sam sigurna da je naša ljubav prava! Slažem se da sam ja mnogo luđa u tom odnosu. On ne može bez mene u to sam sigurna - priča Maja

Osvrnuli su se i na svoje svađe i neretko agresivno ponašanje.

- Janjuš preuveličava, definitivno da ja u trenutku kada mu udarim šamar budem impulsivna, ali ne mogu ja njemu ništa ipak je on čovek od 2 metra - zaključila je Maja

- Mene više blam kada mi udari šamar, nego seks kad imamo. Meni je to katastrofa - dodaje Janjuš.

- Treba on malo da spusti loptu i da se ponaša bolje prema meni. Evo sad smo u odličnim odnosima neka tako i ostane - nadovezala se Marinkovićeva.

Ognjen ih je potom upitao oko čega se najviše svađaju.

- Mi se svađamo oko situacija koje su se desile u prošlosti. Ja njemu prebacujem njegove biše afere, on meni biše momke. I to tako u krug! On ljubomoriše na neki pogled, ja na neku situaciju... Mislim da je ključna stvar naših svađa ljubomora, obostrana. Doduše sa moje strane mnogo veća - priznaje Maja u emisiji "Amidži Šou".

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Kurir.rs/M.M.

