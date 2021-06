PLAĆAO BI IM PROVODE! Ša saznao šta su TARA I MENSUR poručili u zanosnom plesu, nastao OPŠTI HAOS u rijalitiju! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša odgovarao je na pitanja publike. On je tokom prethodne noći saznao za izlazak njegove devojke Tare Simov i Mensura Ajdarpašića, a gledaoci su danas nastavili da ga propituju:

foto: Printscreen/Pink

- Kada bi ti hipotetički Tara i Mensur u zanosnom plesu poručili "Samo neka se plaća", šta bi rekao? - glasilo je pitanje.

- Nema šta, ja sam rekao, nemam komentar, ja u to ne verujem - priznao je Ša.

- On bi njima i provode sad plaćao - smejao se Đedović.

- Koji momak bi se izrugivao nekome ko je platio 50.000 evra? Ta devojka hipotetički nije normalna, ja smatram da on to ne bi napravio, da je šmeker. Svako bi pomislio da takve stvari neko neće dozvoliti. Mislim da jednom Mensuru, koji može biti sa boljom devojkom, ne treba da se provlači uz njegovo ime ovako nešto - čudio se Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ja u to ne verujem i to je to - rekao je Ša.

- Mensur je ekstremno dobar provokator, vi to ne možete ni zamisliti. On je*e, ne vadi - nastavljao je Đedović.

- Nemojmo da se zaje*avamo, meni je smešno šta ta devojka radi, sve je istina! Mislim da Nenad nije zaslužio tako nešto. Niko Taru ne tera da izlazi sa Mensurom, glupo je da sad svaljujemo priču na Mensura, ona treba da poštuje Nenada - besnela je Matora.

- Vaše je da pričate šta god, na meni je da ne verujem i to je to - šokirao je sve reper.

foto: Printscreen/Pink

- U trenutku kad je on rekao da nije sa Tarom, ona sad može da kaže da više nije sa njim i da radi šta hoće - dodao je Stefan.

- Ja smatram da se ovo tako ni ne dešava, ja u to spajanje ne verujem, verujem Tari, ne može Bog da mi promeni mišljenje - nastavljao je Nenad.

- Poznajem ih odlično, Mensur je dugo u Beogradu, znam da su zajedno u provodu, znam da je to tako, da sam na Nenadovom mestu, ja bih im čestitala. Njemu su samo baloni u glavi - rekla je Mina.

Kurir.rs/S.M.

